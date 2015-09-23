Tarhan Erdem: 'Kamu düzeni' Başbakan'ın ağzından düşmüyor; hükümet oluşturamıyorsa istifa etsin

Cizre’de bazı mahallelerde sandıkların taşınıp taşınmayacağıyla ilgili tartışmaları değerlendiren KONDA Başkanı Tarhan Erdem, “Başbakan aylardır ağzını kamu düzeni diye açıyor, kamu düzeni diye kapıyor. Kamu düzeni ağzından düşmüyor. Ama kamu düzenini sağlayamıyor. Hükümetin aylardır kuramadığı kamu düzenini Yüsek Seçim Kurulu mu kuracak?” diye konuştu.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Tarhan Erdem, “Kamu düzeninden sorumlu olan hükümettir. Kamu düzenini kurması lazım ya da istifa etmesi lazım” dedi.

Tarhan Erdem’in açıklamalarının bir kısmı şöyle:

Sandıkları nereye taşıyacaksın, başka mahalleye bomba atamayacaklar mı? Başbakan aylardır ağzını kamu düzeni diye açıyor, kamu düzeni diye kapıyor. Kamu düzeni ağzından düşmüyor. Ama kamu düzenini sağlayamıyor. Hükümetin aylardır kuramadığı kamu düzenini Yüsek Seçim Kurulu mu kuracak?

Valilik sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Sen bir ilçede 8 gün sokağa çıkma yasağı uyguluyorsun. İnsanların evlerini kurşunluyorsun. Ne olduğu belli değil. Kamuoyuna açıklama yapmadan teşekkür edip, kaldırıyorsun.

Hükümetin görevi nedir? Kamu düzenini sağlamak. O zaman sıkıyönetim ilan et. Sıkıyönetim altında gidelim seçime.

Hükümet yapamıyorsa, “Ben yapamıyorum” demesi gerekli. Kamu düzeninden sorumlu olan hükümettir. Kamu düzenini kurması lazım ya da istifa etmesi lazım. Ya da araçları kullanması lazım, sıkıyönetim gibi vesaire vesaire.