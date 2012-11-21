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Politika

Tarhan: Çankaya’daki 2,5 milyar dolarlık ranta kim izin verdi?

Tarhan: Belirtilen kentsel dönüşüm alanında 7 yılda hiçbir çalışma yapılmamasının nedenleri nelerdir?

21 Kasım 2012 17:58

 

Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

CHP Grup başkanvekili Emine Ülker Tarhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 2005 yılındaki kararı uyarınca Çankaya ilçesi, Mühyeköyü’ndeki taşınmazların, kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildiğini ve hak sahipleri ile kat karşılığı sözleşme imzalandığını söyledi. Aradan geçen 7 yıla rağmen burada henüz bir çalışma yapılmadığını ifade eden Tarhan, Belediye’nin bu alanı 2010 yılında Sinpaş A.Ş adlı şirkete devrettiğini ve şirketin bu bölgede süper lüks konut projesi başlattığı bilgisini verdi.

Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen taşınmazda rant üzerine kurulu bu projenin yapımının devam ettiğini kaydeden Emine Ülker Tarhan, hak sahiplerinin özellikle izole edildiği, konutlarının projenin diğer konutlarına göre daha kalitesiz yapıldığının iddia edildiğini söyledi.

CHP Grup başkanvekili Emine Ülker Tarhan, Meclis’e verdiği yazılı soru önergesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“Belirtilen kentsel dönüşüm alanında 7 yılda hiçbir çalışma yapılmamasının nedenleri nelerdir?

Kentsel Dönüşüm alanı olarak ilan edilen bir bölgede 2,5 Milyar dolarlık bir rantın doğmasına kimler hangi nedenlerle izin vermiştir?

Kentsel dönüşümün amacına aykırı biçimde, hak sahiplerinin izole edilerek, kendilerine projenin genelinde uygulanan kalite standartlarının altında konutlar yapılmasının nedenleri nelerdir?

Bakanlığınız tarafından projeyle ilgili herhangi bir araştırma ya da soruşturma yapılmış mıdır?

Söz konusu taşınmaz hangi koşullarda adı geçen şirkete verilmiştir? Proje hakkında hukuki bir süreç işlerken, inşaat neden devam etmektedir? “

 

 

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