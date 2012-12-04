İnternet arama motorunun liderleri kim?

Windows 8, 40 milyon indirildiği ilk ay içinde internet kullanımının yüzde 1’ini ele geçirdi. Internet Explorer (IE) ise tarayıcı piyasasındaki birinciliğini sürdürdü.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, mobil cihazların yükselişiyle, küresel internet tarayıcısı piyasasındaki rakamlar değişmeye başladı. (IE), masa üstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlarda en çok kullanılan tarayıcı olurken, Android cihazlarda desteklenen Chrome, sürpriz bir şekilde düşüş gösterdi.

ArsTechnica’nın verdiği rakamlara göre, Kasım 2012’de IE yüzde küresel internet tarayıcısı piyasasında 0.63 yükselerek yüzde 54.76 paya ulaştı. Ekim 2011’den itibaren en yüksek pazar payını elde etti.

Firefox, yüzde 0.45’lik artışla yüzde 20.44’e çıkarken, Google Chrome ise yüzde 1.31 oran kaybederek, Eylül 2011’den bu yana geldiği en düşük orana, yüzde 17.24’e indi.

Tarayıcılara yönelik analizi yapan Net Applications, Chrome rakamları alınırken “pre-rendering” rakamlarının kullanılmadığını belirtti.

Chrome’a özgü bir özellik olan pre-rendering, siz bir sayfadayken o sayfada yer alan bağlantıları siz tıklamadan ön belleğe alıyor. Chrome, tıklama ihtimaliniz olduğunu varsaydığı bağlantının URL’sine bağlanıp DNS sorgulamasını tamamlıyor. Böylece siz o bağlantıya tıkladığınızda sayfa çok daha hızlı açılıyor.

Net Applications, Chrome’un yaklaşık yüzde 11.1’lik görüntülenme oranının pre-rendering olduğunu tahmin ediyor.



Mobilde Apple Sarafi önde



Mobil cihazlarda tarayıcıların rekabetine bakıldığında, Apple Sarafi’nin rakiplerine açık ara fark attığı görüldü.

Chrome, Android tabanlı cihazların desteğiyle Kasım’da yüzde 1.14 yükselerek pazar payını yüzde 26.09’da çıkarırken, bu oranın artması bekleniyor. Bu artışın arkasındaki en büyük sebebin ise Android 4.1 kullanan cihazların nakliyatındaki artış olacağı belirtildi.

Safari, yüzde 61.5 ile birinciliğini büyük farkla korurken, IE yüzde 0.09 gibi küçük bir artışla yüzde 0.95’e yükseldi. Kasım ayında, internet kullanıcılarının yüzde 1.09’u Windows 8 kullandı.