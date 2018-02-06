Tarantino: Thurman'a ben tükürdüm, başka kim tükürecekti

Uma Thurman'ın Kill Bill filminde suratına tükürüldüğü ve boğazının zincirle sıkıldığı sahneleri aslında Quentin Tarantino'nun gerçekleştirdiğini anlatması üzerine yönetmen, ''Elbette ben tükürdüm. Başka kim tükürecekti ki? Ona durmadan tükürülmesine izin veremezdim. Başkası isabet ettiremeyip işleri uzatırdı. İnsanlara tükürmek zor bir iştir" dedi.

Üne kavuştuğu Quentin Tarantino'nun filmlerinin yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki cinsel saldırı skandalı hakkında ilk kez açıklamalarda bulunan oyuncu Uma Thurman'ın Tarantino hakkında anlattıklarına yanıt geldi. Efsane yönetmen, Kill Bill 1-2'nin çekimleri sırasında Thurman'ın yüzüne tükürme sahnesini bu işi en kolay ve isabetli yapabilecek kişi olduğu için üstlendiğini, Thurman'ın boğazının zincirle sıkılması sahnesinde ise bu işi üstlenmesini bizzat aktrisin istediğini öne sürdü.

'Uma'ya dedim ki sadece iki kez tüküreceğim'

New York Times'a 1994'te Weinstein'ın cinsel saldırısına uğradığını anlatan Thurman, aynı zamanda Kill Bill 1-2'de Michael Madsen'in suratına tükürürken göründüğü sahnede asıl tükürenin Tarantino, Gogo'nun kendisini zincirle boğmaya çalışırken göründüğü sahnede bunu yapanın da Tarantino olduğunu aktarmıştı.

Deadline.com sitesinde bununla ilgili soruları yanıtlayan Tarantino şunları söyledi: ''Elbette ben tükürdüm. Başka kim tükürecekti ki? Bir aletten tükürük mü atacaktık? Dolayısıyla Uma'ya sordum. Dedim ki, sanırım bunu benim yapmam gerek. Sadece iki kez tüküreceğim, en fazla üç kez. Öyle yerde yatarken sana durmadan tükürülmesine, tekrar, tekrar ve tekrar tükürülmesine izin veremem. Çünkü başka biri isabet ettiremeyip işleri uzatabilir. Anlaşılacağı üzere insanlara tükürmek zor bir iştir.''

Yönetmen boğma sahnesini de şöyle anlattı: ''Uma'nın fikriydi. O şeyi boynuna dolayıp onu boğmak. Öyle uzun süre değil, ebediyen değil. Suratım kızarsın, gözümden yaşlar gelsin istiyorsan beni bir nevi boğman lazım. zincirin öbür ucunda da ben vardım ve sadece yakın çekimler için bunu yaptık. Bu onun fikriydi. Sonuç olarak farkına varıyorum ki gerçek bir şeymiş de.''

"15 yıl sonra kayıtları buldum"

Tarantino, Thurman'ın 2003 tarihli Kill Bill 1-2'nin çekimleri sırasında dublörsüz otomobil kullanmaya zorlandığı için kaza yapıp boynunda ve dizlerinde kalıcı sakatlık oluştuğundan yakınması konusunda da konuştu. Aktrisin New York Times'a vererek kamuoyuyla paylaştığı kaza görüntüsünü temin eden yönetmen şunları söyledi: ''Onca yıldan sonra o kazada ne olduğunun netleşmesini istiyordu. Bana çekimi bulup bulamayacağımı sordu. 15 yıl sonra bulmam gerekti. Depolara gittik, kutulara tek tek baktık.''