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Kültür-Sanat

Tarantino, 'Once Upon a Time… in Hollywood' romanı yazabileceğini açıkladı

"Roman hakkında çok şey düşünüyorum"

02 Nisan 2020 18:34

Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill gibi filmleriyle tanınan yönetmen Quentin Tarantino, son olarak Once Upon a Time… in Hollywood ile izleyici karşısına çıktı. Tarantino, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında Once Upon a Time… in Hollywood hakkında bir roman yazabileceğini açıkladı.

Duvar'ın haberine göre; Tarantino, podcast yayınında gelen bir soru üzerine filmi roman hâline getirmekle ilgili “Bunu yakın zamana kadar hiç düşünmemiştim. Ama şimdi bunun hakkında çok şey düşünüyorum” dedi.

Geçtiğimiz yıl vizyona girmesiyle birlikte çok konuşulan film, gibi alternatif bir tarih yaratan film, izleyicileri ve eleştirmenleri ikiye bölmüş olmasına rağmen özellikle Hollywood’da beğeniyle karşılandı. Film, 10 dalda Oscar adaylığı kazanırken, iki Oscar ödülünün de sahibi oldu.

 
 

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