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Kültür-Sanat

Tarantino: Kariyerimde 'Once Upon A Time...in Hollywood'la final yapmaktan memnun olurdum

Ünlü yönetmen, pek çok yönetmenin çektikleri son filmin kötü bulunduğunu söyledi

07 Haziran 2021 13:26

ABD'li ünlü yönetmen Quentin Tarantino, pek çok yönetmenin emekli olmadan önce "korkunç filmler yaptığını", bu nedenle 2019 yapımı Once Upon A Time...in Hollywood'un(Bir Zamanlar Hollywood'da) çektiği son filmi olmasından memnun olacağını söyledi.

Pure Cinema Podcast isimli bir programa konuk olan ünlü yönetmen Quentin Tarantino, "Pek çok yönetmenin korkunç son filmleri var. Genellikle en kötü filmleri son filmleri oluyor. Bu, pek çok Altın Çağ yönetmeni için geçerli bir durum" dedi. 

Kendi kariyeri için son isteğinin bu durumda olmak olacağını söyleyen Tarantino, "Belki de başka bir film yapmamalıyım çünkü Once Upon A Time... in Hollywood'la final yapmaktan çok mutlu olabilirdim" dedi. 

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