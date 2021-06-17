Tarama Ucu dergisinden Oğuz Aral sayısı

Çizgi roman ve karikatür dünyasının önde gelen çizerleri ile genç sanatçıları bir araya getiren Tarama Ucu dergisinin ilk sayısı dijital platformlarda yayınlandı. Yayın Yönetmenliğini Erdal Belenlioğlu’nun, Sanat Yönetmenliğini Fenni Özalp’in üstlendiği Tarama Ucu, geniş yazar ve çizer kadrosuyla bundan sonra her ay dijital olarak yayınlanacak.



Okuyucusunu her ay farklı bir dosya konusu ile karşılayacak olan derginin ilk sayısının dosya konuğu ise karikatür dünyasının duayeni Oğuz Aral. Oğuz Aral dosyasında, Zafer Temoçin’in “Dergim Var Dünyadan Büyük” adlı çizgi öyküsü ile Atilla Atalay’ın “Mikiler Karargâhı”, Vedat Özdemiroğlu’nun “Oğuz Aral Notları” ve Müfüt Can Saçıntı’nın “Komik ama değil!” başlıklı anı yazıları yer alıyoTarama Ucu dergisine Ergün Gündüz, Atilla Atalay, Şahin Erkoçak, Latif Demirci, Behiç Pek, Taylan Kurtuluş, Zafer Temoçin, Gülay Batur, Eda Oral, Serhat Gürpınar, Bahadır Boysal gibi çizerler, Mahir Ünsal Eriş, Gani Müjde, Yaşar Arak gibi yazarlar katkıda bulunuyor.

Dergiye www.taramaucu.com web adresi üzerinden abone olunabiliyor.