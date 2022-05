Tarafsız Bölge'de Will Smith'in Oscar töreninde attığı tokat tartışıldı

Tarafsız Bölge’de Hakan Bayrakçı, oyuncu Will Smith’in Oscar töreninde sunucu Chris Rock'a attığı tokadı analiz etti.

"Will Smith tokadı gerçek mi, mizansen mi?" sorusuna cevap aranan programın diğer konukları ise Emekli Jan.Kur.Albay Eray Güçlüer, G.Kurmay Eski İstih.Bşk. İsmail Hakkı Pekin ve Turgay Güler.

Ne olmuştu?

Will Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat attı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" dedi.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırdı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" dedi. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith, Chris Rock'ı sahnede tokatladı: Eşimin adını o lanet ağzına alma