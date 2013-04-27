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Taraf’ın patronu konuştu: Taraf’ın barış karşıtı olması düşünülemez

Taraf'ın sahibi Başar Arslan: Tasarrufları editoryal bağımsızlığı zedelemek için değil, korumak için yaptım

27 Nisan 2013 01:30

Hazal Özvarış

Taraf gazetesinin sahibi Başar Arslan, genel yayın yönetmenliğinden istifasını “barışa karşı bir operasyon” ifadesiyle gerekçelendiren Oral Çalışlar’a cevap verdi. Arslan, “Askeri vesayetin geriletilmesinde buzkıran gemisi olmuş Taraf’ın barış sürecine karşı gösterilmesi büyük haksızlık olur. Taraf’ın barış sürecine karşı olduğu düşünülemez” dedi.

Taraf gazetesinin sahibi Başar Arslan’ın önce Yazı İşleri Müdürlerinden Kurtuluş Tayiz’i, ardından Genel Yayın Koordinatörü Markar Esayan’ı gazetedeki görevlerinden almasından sonra 1 Şubat 2013’ten itibaren gazetenin genel yayın yönetmeni olan Oral Çalışlar istifa etti. Çalışlar, kamuoyuna yansıyan mektubunda istifasına neden olan gelişmelerin esasında “barış karşıtı operasyon” olduğunu dile getirdi. 

T24’e konuşan Başar Arslan, Çalışlar’ın açıklamalarına yanıt olarak şunları söyledi: 

“Askeri vesayetin geriletilmesinde buzkıran gemisi olmuş Taraf’ın barış sürecine karşı gösterilmesi ona büyük haksızlık olur. Bu vesayet sonlandırılmasıydı, bugünkü barış sürecine gelinemezdi. Taraf’ın barış sürecine karşı olduğu düşünülemez. ‘Barış sürecine karşıtlık’ Taraf’a söylenebilecek en son söz bile olamaz.” 

 

‘Tasarrufları editoryal bağımsızlığı korumak için yaptım’

 

Kurtuluş Tayiz ve Markar Esayan’ın görevden alınma sürecini ve Taraf yazarlarıyla muhabirlerinin kaleme aldığı "Tasarrufunuzu geri almanızı istiyoruz" içerikli bildiriyi de sorduğumuz Arslan, “Editoryal bağımsızlığı zedelemek için değil, söylenenlerin aksine editoryal bağımsızlığı korumak için yaptım. Bu tasarrufları zaruri görmesem yapmazdım. Taraf'ta hiçbir yazarın editoryal özgürlüğüne dokunmam ve dokundurtmam” dedi. Arslan, Tayiz ve Esayan'ın yazılarının gazetede yayımlanmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Başar Arslan, "Görevden aldığınız gazeteciler editoryal bağımsızlığa engel mi oluyordu da böyle bir gerekçe öne sürüyorsunuz" sorusuna "Evet" yanıtını verdi ve bu konuda ayrıntıya girmek istemediğini belirtti.   

 

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