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Taraf'ın yeni genel yayın yönetmeni Neşe Düzel oldu

Taraf'ın genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Oral Çalışlar'ın yerine gazetenin kurucu kadrosundan Neşe Düzel getirildi

27 Nisan 2013 03:01

Oral Çalışlar’ın istifasının ardından Taraf gazetesinin genel yayın yönetmenliği koltuğuna “Pazartesi Konuşmaları” adlı köşesinde yayımlanan söyleşileri ile bilinen Neşe Düzel getirildi.

Taraf gazetesinin sahibi Başar Arslan'ın, Yazı İşleri Müdürü Kurtuluş Tayiz ve Genel Yayın Koordinatörü Markar Esayan’ı kendisine haber vermeden görevlerinden alması nedeniyle Oral Çalışlar, genel yayın yönetmenliğinden istifa etti. Çalışlar’ın ardından yayın yönetmenliğine gazetenin “Pazartesi Konuşmaları” adlı köşesinde haftalık söyleşileri yayımlanan Neşe Düzel geldi. 

Tayiz’in görevden alınması sürecinde “Barış diyerek demokrasiyi katlediyorsunuz” sözleriyle gazete yönetimini eleştirdiği öğrenilen Düzel’in ismi Taraf gazetesinin künyesine "Genel Yayın Yönetmeni" olarak girdi. 

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Neşe Düzel kimdir?

 

İzmir Amerikan Koleji'nin ardından Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Neşe Düzel, gazeteciliğe 1979 yılında başladı. Yeni Asır, Dünya ve Milliyet’te muhabirlik yapan Düzel, 1995’te Hürriyet gazetesinde başladığı söyleşilerine "Pazartesi Konuşmaları" adı altında Yeni Yüzyıl ve Radikal gazetelerinde devam etti.

Ahmet Altan ile birlikte Kırmızı Koltuk isimli tartışma programını hazırlayıp sunan Neşe Düzel, 15 Kasım 2007’de yayın hayatına başlayan Taraf gazetesinin kurucu kadrosu içinde yer aldı.  Söyleşilerine Taraf’ta devam eden Düzel, 14 Aralık 2012’de Taraf Gazetesi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ile birlikte istifa etti. Taraf’ın genel yayın yönetmenliği görevini Oral Çalışlar’ın üstlendiği dönemde Düzel, Taraf’a geri dönme kararı aldı ve söyleşileri Mart, 2013’te itibaren yeniden Taraf’ta yayımlanmaya başladı.

Düzel’in söyleşilerinden derlediği “Silinmek İstenen bir Hafızanın Peşinde” (Selis Kitapları/2012), “Korkusuz Tarih” (Alkım Yayınları/2011) ve “Türkiye’nin Gizlenen Yüzü” (İletişim Yayınları/2002) adlı üç kitabı var.

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