Oral Çalışlar, Taraf'tan istifasını 'barış karşıtı operasyon'a bağladı!

Taraf gazetesinin sahibi Başar Arslan'ın Yazı İşleri Müdürü Kurtuluş Tayiz ve Genel Koordinatör Markar Esayan'ı görevlerinden alması ardından, Akil İnsanlar Heyeti'ndeki görevi kapsamında Kastamonu'da bulunan Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Oral Çalışlar, "Başar Arslan, bana danışmadan ve haber vermeden, Yazı İşleri Müdürü Kurtuluş Tayiz'i görevden aldı. Ben de kendisine bu yaptığının görevime ve yazıişlerine müdahale olduğunu, kabul etmeyeceğimi söyledim. O gün istifa ettim, adımı künyeden çıkarttırdım. Bilgim dışında adım künyeye yeniden koyuldu" açıklamasını yaparak görevinden istifa etti. Çalışlar, gelişmelere dair "İşin esası, bu bir barış karşıtı operasyondur... Bunca patırtının altında yatan asıl gerçek budur" dedi. Başar Arslan, Çalışlar'ın bu açıklamalarının ardından "Askeri vesayetin geriletilmesinde buzkıran gemisi olmuş Taraf’ın barış sürecine karşı gösterilmesi büyük haksızlık olur. Taraf’ın barış sürecine karşı olduğu düşünülemez” dedi. Oral Çalışlar'dan boşalan genel yayın yönetmenliği pozisyonuna gazetedeki "Pazartesi Konuşmaları" köşesinde haftalık söyleşiler yapan gazeteci Neşe Düzel'in getirildi.

Taraf gazetesi sahibi Başar Arslan'ın Kurtuluş Tayiz ve Markar Esayan'ı görevinden almasının ardından gazeteci Oral Çalışlar da genel yayın yönetmenliği koltuğundan ayrıldı. Çalışlar, gazetede yaşanan krizin ardından istifa ettiğini açıkladığı mektubunda "Gazetedeki krizin, Türkiye'de belirginleşen yeniden saflaşmanın bir parçası olduğunu, bir diğer ifadeyle söylemek gerekirse, “barış süreci” konusundaki farklı yaklaşımlardan kaynaklandığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

'Bu bir barış karşıtı operasyondur'

Oral Çalışlar'ın açıklaması şöyle:

"Taraf gazetesinden istifa ettim.

“Ama”sız barışın gazetesi olduk...

1 Şubat 2013 tarihinde başladığım Taraf gazetesi genel yayın yönetmenliğinden istifa ettim.

“Akil insanlar” heyetiyle Kastamonu gezisindeyken, gazetenin sahibi Başar Arslan, bana danışmadan ve haber vermeden, Yazı İşleri Müdürü Kurtuluş Tayiz'i görevden aldı. Ben de kendisine bu yaptığının görevime ve yazıişlerine müdahale olduğunu, kabul etmeyeceğimi söyledim. O gün istifa ettim, adımı künyeden çıkarttırdım. Bilgim dışında adım künyeye yeniden koyuldu.

Ben Başar Arslan'ın müdaheleci tutumundan vazgeçmesini beklerken, o Genel Yayın Koordinatörü Markar Esayan'ı da görevden aldı.

Taraf gazetesi benim yönetimimde ve yazı işlerindeki arkadaşların dirayetli çalışmalarıyla, “çözüm ve barış süreci”ne kararlı destek vermek; kadın konusunda, ötekileştirilen kesimler konusunda pozitif ayrımcılığa özen gösterebilmek için elinden geleni yaptı.

Çok sayıda yazar gazeteye yeniden döndü, aramıza yeni yazarlar katıldı. Gazetedeki arkadaşlarımla tam bir uyum içinde çalıştık. İlan geliri ikiye katlandı. Satışlar arttı.

Yazarlarımızın önemli çoğunluğu, barış sürecine yürekten destek verdi.

Gazetedeki krizin, Türkiye'de belirginleşen yeniden saflaşmanın bir parçası olduğunu, bir diğer ifadeyle söylemek gerekirse, “barış süreci” konusundaki farklı yaklaşımlardan kaynaklandığını söyleyebilirim. Hükümetin adımlarını tehlikeli bulan kesimler, çatışmaların bitmesinden endişe eden bir ruh hali içine girdiler.

Taraf'ın da bu açıdan onların endişe ve rahatsızlıklarına sözcülük etmesini isteyenler, gazeteye müdahale ettiler. Gazete, yazı işleri ve ben; tam bir uyum içinde, “ama”sız olarak barışı savunmakta ısrarlı olduk.

İşin esası, bu bir barış karşıtı operasyondur...

Bunca patırtının altında yatan asıl gerçek budur."

Taraf ekibinden patrona: Tasarrufunuzu geri alın!

Çalışlar'ın istifa açıklamasından önce Taraf gazetesinde çalışan gazeteci ve yazarlar, Tayiz ve Esayan'ın işten alınmasıyla ilgili olarak bir bildiri hazırlayarak gazetenin sahibi Başar Arslan'a iletti. Bildiride "Taraf gazetesi yazarları ve çalışanları olarak yazı işlerine yönelik bu tasarrufunuzu geri almanızı istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride imzaları bulunan, Melih Altınok, Yıldıray Oğur, Ceren Kenar, Tuncer Köseoğlu, Alper Görmüş gibi yazarların Başar Aslan'ın kararından vazgeçmemesi durumda gazetede yazmayı sonlandıracakları öne sürüldü.

Taraf gazetesi çalışanları ve yazarlarının Başar Aslan'a yazdıkları bildiri şöyle:

"Sayın Başar Arslan,

Taraf Yazıişleri Müdürü Kurtuluş Tayiz'i, Genel Yayın Yönetmeni Oral Çalışlar'a rağmen görevden almanızı gazetecilik meslek adabıyla bağdaştıramadık. Taraf bugüne kadar editoryal bağımsızlığa saygılı bir çizgi izledi. Böyle kalmasını önemsiyoruz. Taraf gazetesi yazarları ve çalışanları olarak yazıişlerine yönelik bu tasarrufunuzu geri almanızı istiyoruz.

Yazıişlerinin editoryal bağımsızlığının sağlanması bizler için de, Oral Çalışlar'ın göreve dönmesi için de hayati önemdedir.

Taraf'ın geleceği için gereğini yapmanız umuduyla..."

Başar Arslan'a gönderilen bildirinin altında Murat Belge, Alper Görmüş, Halil Berktay, Hidayet Şefkatli Tuksal, Gürbüz Özaltınlı, Mithat Sancar, Akın Özçer, Melih Altınok, Roni Marguiles, Kurtuluş Tayiz, Yıldıray Oğur, Oya Baydar, Markar Esayan, Ceren Kenar, Gülengül Altınsay, Tuğba Tekerek, Tuncer Köseoğlu, Demiray Oral, Erol Katırcıoğlu, Bekir Ağırdır, Pelin Cengiz, Ferhat Kentel, Tan Oral, Cahit Koytak, Vahap Coşkun, Ertan Altan, Gülden Tümer'in imzaları yer aldı.

Taraf'ın yeni genel yayın yönetmeni Neşe Düzel

Oral Çalışlar’ın istifasının ardından Taraf gazetesinin genel yayın yönetmenliği koltuğuna “Pazartesi Konuşmaları” adlı köşesinde yayımlanan söyleşileri ile bilinen Neşe Düzel getirildi.

Taraf gazetesinin sahibi Başar Arslan'ın, Yazı İşleri Müdürü Kurtuluş Tayiz ve Genel Yayın Koordinatörü Markar Esayan’ı kendisine haber vermeden görevlerinden alması nedeniyle Oral Çalışlar, genel yayın yönetmenliğinden istifa etti. Çalışlar’ın ardından yayın yönetmenliğine gazetenin “Pazartesi Konuşmaları” adlı köşesinde haftalık söyleşileri yayımlanan Neşe Düzel geldi.

Tayiz’in görevden alınması sürecinde “Barış diyerek demokrasiyi katlediyorsunuz” sözleriyle gazete yönetimini eleştirdiği öğrenilen Düzel’in ismi Taraf gazetesinin künyesine "Genel Yayın Yönetmeni" olarak girdi.

Neşe Düzel kimdir?

İzmir Amerikan Koleji'nin ardından Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Neşe Düzel, gazeteciliğe 1979 yılında başladı. Yeni Asır, Dünya ve Milliyet’te muhabirlik yapan Düzel, 1995’te Hürriyet gazetesinde başladığı söyleşilerine "Pazartesi Konuşmaları" adı altında Yeni Yüzyıl ve Radikal gazetelerinde devam etti.

Ahmet Altan ile birlikte Kırmızı Koltuk isimli tartışma programını hazırlayıp sunan Neşe Düzel, 15 Kasım 2007’de yayın hayatına başlayan Taraf gazetesinin kurucu kadrosu içinde yer aldı. Söyleşilerine Taraf’ta devam eden Düzel, 14 Aralık 2012’de Taraf Gazetesi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ile birlikte istifa etti. Taraf’ın genel yayın yönetmenliği görevini Oral Çalışlar’ın üstlendiği dönemde Düzel, Taraf’a geri dönme kararı aldı ve söyleşileri Mart, 2013’te itibaren yeniden Taraf’ta yayımlanmaya başladı.

Düzel’in söyleşilerinden derlediği “Silinmek İstenen bir Hafızanın Peşinde” (Selis Kitapları/2012), “Korkusuz Tarih” (Alkım Yayınları/2011) ve “Türkiye’nin Gizlenen Yüzü” (İletişim Yayınları/2002) adlı üç kitabı var.

Taraf’ın patronu konuştu: Taraf’ın barış karşıtı olması düşünülemez

Taraf gazetesinin sahibi Başar Arslan, genel yayın yönetmenliğinden istifasını “barışa karşı bir operasyon” ifadesiyle gerekçelendiren Oral Çalışlar’a cevap verdi. Arslan, “Askeri vesayetin geriletilmesinde buzkıran gemisi olmuş Taraf’ın barış sürecine karşı gösterilmesi büyük haksızlık olur. Taraf’ın barış sürecine karşı olduğu düşünülemez” dedi.

Taraf gazetesinin sahibi Başar Arslan’ın önce Yazı İşleri Müdürlerinden Kurtuluş Tayiz’i, ardından Genel Yayın Koordinatörü Markar Esayan’ı gazetedeki görevlerinden almasından sonra 1 Şubat 2013’ten itibaren gazetenin genel yayın yönetmeni olan Oral Çalışlar istifa etti. Çalışlar, kamuoyuna yansıyan mektubunda istifasına neden olan gelişmelerin esasında “barış karşıtı operasyon” olduğunu dile getirdi.

T24’ten Hazal Özvarış'a konuşan Başar Arslan, Çalışlar’ın açıklamalarına yanıt olarak şunları söyledi:

“Askeri vesayetin geriletilmesinde buzkıran gemisi olmuş Taraf’ın barış sürecine karşı gösterilmesi ona büyük haksızlık olur. Bu vesayet sonlandırılmasıydı, bugünkü barış sürecine gelinemezdi. Taraf’ın barış sürecine karşı olduğu düşünülemez. ‘Barış sürecine karşıtlık’ Taraf’a söylenebilecek en son söz bile olamaz.”

‘Tasarrufları editoryal bağımsızlığı korumak için yaptım’

Kurtuluş Tayiz ve Markar Esayan’ın görevden alınma sürecini ve Taraf yazarlarıyla muhabirlerinin kaleme aldığı "Tasarrufunuzu geri almanızı istiyoruz" içerikli bildiriyi de sorduğumuz Arslan, “Editoryal bağımsızlığı zedelemek için değil, söylenenlerin aksine editoryal bağımsızlığı korumak için yaptım. Bu tasarrufları zaruri görmesem yapmazdım. Taraf'ta hiçbir yazarın editoryal özgürlüğüne dokunmam ve dokundurtmam” dedi. Arslan, Tayiz ve Esayan'ın yazılarının gazetede yayımlanmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Başar Arslan, "Görevden aldığınız gazeteciler editoryal bağımsızlığa engel mi oluyordu da böyle bir gerekçe öne sürüyorsunuz" sorusuna "Evet" yanıtını verdi ve bu konuda ayrıntıya girmek istemediğini belirtti.