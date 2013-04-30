Taraf'tan istifa eden yazarlardan kamuoyuna duyuru

Taraf gazetesinin sahibi Başar Arslan'ın, Yaziişleri Müdürü Kurtuluş Tayiz ve Yayın Koordinatörü Markar Esayan'ı kendisine haber vermeden görevlerinden alması üzerine Oral Çalışlar'ın Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etmesinin ardından Taraf'ta başlayan sarsıntı sürüyor. Çalışlar'ın ardından Yıldıray Oğur'un ayrılmasıyla başlayan yönetici ve yazar istifalarını, ortak açıklama izledi. "Taraf yazarlarından kamuoyuna duyuru" başlığıyla yayımlanan duyuruda, "Taraf'ın barış politikalarını destekleyen çizgisini demokrasi mücadelesinden vazgeçmek gibi görenlerin, gazetenin gücünü Kürt halkına ve hükümete yüklenmek için kullanmamasından rahatsız olduğu" savunuldu. Taraf'tan ayrılarak ortak duyuruya imza koyan yazarlar, "Taraf'ın dar politik çıkarların enstürmanına dönüştürülmesinin koltuk değneği olmayacağız" ifadesini kullandılar.

Taraf'tan ayrılan Halil Berktay, Hidayet Şefkatli Tuksal, Gürbüz Özaltınlı, Mithat Sancar, Melih Altınok, Cihan Aktaş, Roni Marguiles, Kurtuluş Tayiz, Gülengül Altınsay, Yıldıray Oğur, Markar Esayan, Ceren Kenar, Tuncer Köseoğlu, Alper Görmüş, Demiray Oral, Erol Katırcıoğlu, Ferhat Kentel, Cahit Koytak ve Vahap Coşkun'un imzasıyla yayımlanan duyuru aynen şöyle:

Taraf yazarlarından kamuoyuna duyuru

Türkiye yeniden kuruluyor. Önce askeri vesayetin beli kırıldı. Şimdi, toplumun demokrasi kanallarını tıkayan, her hücresini zehirleyen savaş aşılıyor. Kürt barışı, bize sadece toplumu yıllardır teslim almış yıkıcı bir şiddetin sonuna yaklaşıldığını haber vermiyor. Yüzyıllık ittihatçı gelenek can çekişirken, bütün sözleri ölüm üzerine kurulu ilkel milliyetçilik son direnişini sahnelerken bütün taşlar yerinden oynuyor.

Bu büyük dalganın çarpmadığı kıyı, cilasını bozmadığı kaya kalmayacak.

Taraf'ta izlediğiniz sarsıntı, her ne kadar sonunda gelip, mevcut yazılı mutabakatı da ayaklar altına alan bir editoryal bağımsızlık krizine dayanmışsa da, temelinde öyle sıradan da değil, son derece ciddi bir politik görüş ayrılığı yatmaktadır.

Duyduğunuz ses, bu dalganın, Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesine beş buçuk yıl yol göstermiş olan “pusula”mıza vuruşunun sesidir.

Taraf demokrat kamuoyunun üzerine titrediği bir ses oldu hep. Bu ses bugün “amasız, fakatsız” barışı mı destekleyecek, yoksa barış aktörlerinin üzerine mi çullanacak. Çıplak soru budur. “Demokrasi mi, barış mı” sorusu yapaydır; akıl dışıdır.

Taraf’ın barış politikalarını destekleyen çizgisini “demokrasi mücadelesinden vazgeçmek” gibi gören ve gösteren aklın, onun gücünü hükümete ve Kürt hareketine yüklenmek için kullanmamasından rahatsız olduğu anlaşılıyor. Bu aklın öncelikli endişesi, barışı sağlayacak aktörlerin kazanacağı politik güç. Barışı önemsizleştiren ve “demokrasi eksikliklerine” odaklanan bir editoryal çizgi operasyonunun başka bir tercümesi yok.

Barışın politik aktörlerini demokrat kamuoyu gözünde aşındırmayı, barışın desteklenmesinden daha önemli bulanlar Taraf’ı köklerinden kopartmayı göze aldılar. Artık onları ilkeler değil, politik hesaplar ilgilendiriyor. “Demokrasi olmadan barış olmaz” sloganının cilasını kazıdığınızda ortaya çıkan budur.

Bizler aklı ve vicdanı olan her yurttaş gibi, sorunların silahla değil siyasetle çözülmesini ve insan yaşamını en yüksek değer olarak görüyor; barışın demokrasiye giden yolu kısaltacağına inanıyoruz.

Taraf’ın dar politik çıkarların enstrümanına dönüştürülmesinin koltuk değneği olmayacağız.

Halil Berktay

Hidayet Şefkatli Tuksal

Gürbüz Özaltınlı

Mithat Sancar

Melih Altınok

Cihan Aktaş

Roni Marguiles

Kurtuluş Tayiz

Gülengül Altınsay

Yıldıray Oğur

Markar Esayan

Ceren Kenar

Tuncer Köseoğlu

Alper Görmüş

Demiray Oral

Erol Katırcıoğlu

Ferhat Kentel

Cahit Koytak

Vahap Coşkun