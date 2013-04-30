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Neşe Düzel: Kavgaya da dostluğa da hazırız

Neşe Düzel Taraf gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduktan sonraki ilk açıklamasında 'Taraf'ın bazı sarsıntılar geçtikten sonra o kararlı demokrat çizgisine sahip çıkması, bugün birçok çevreyi rahatsız ediyor' dedi

30 Nisan 2013 15:46

Taraf gazetesinde Yazıişleri müdürü Kurtuluş Tayiz'in Taraf gazetesinin sahibi Başar Arslan tarafından işten çıkarılması ile başlayan sarsıntı süredursun, Neşe Düzel, Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna oturmasının ardından kamuoyuna yönelik ilk açıklamasını yaptı. Gazetenin birinci sayfasında "Dostlara ve Düşmanlara" başlığyla yayımlanan yazıda Neşe Düzel, "Biz kavgaya da, dostluğa da hazırız. Ne olursa olsun, ne payasına olursa olsun bu amaçlardan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Taraf Gazetesinde Kurtuluş Tayiz'in kovulması ile başlayan kriz, Yayın Koordinatörü Markar Esayan kavulması ile devam etmiş, Oral Çalışlar kendisinin haberi haricinde yapılan bu işten çıkarmaların ardından istifa etmişti. Gazetenin köşe yazarlarından Yıldıray Oğur da Çalışlar'ın ardından istifa etmiş, istifa eden bir çok yazar toplu açıklama ile gazete yönetimine tepkilerini dile getirmişlerdi.

İşte Neşe Düzel'in Taraf gazetesinde 30 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan "Dostlara ve Düşmanlara" başıklı yazısı:


 
"Bu gazeteyi kurduğumuzda bizim iki temel amacımız vardı: Barış ve Demokrasi. Bugün çeşitli olaylardan sonra başına geçtiğim bu gazetenin iki temel amacı var: Barış ve Demokrasi.

Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, kim iktidar olursa olsun, benim ve gazetenin bu iki talebi hiç değişmez ve değişmeyecek.
 
Taraf'ın bazı sarsıntılar geçtikten sonra o kararlı demokrat çizgisine sahip çıkması, bugün birçok çevreyi rahatsız ediyor. Ve rahatsız edecek de.

Huysuzluklarından, hırçınlıklarından ve şaşırtıcı seviyesizliklerinden, rahatsızlıklarının derinliğini görebiliyorum. Biz o hırçınlıkları daha önce de gördüğümüz için, bu derin rahatsızlığı iyi tanıyorum ben.

Dostlara ve düşmanlara şunu söylemek istiyorum: Biz, barış için demokrasiden, demokrasi için barıştan vazgeçmeyiz.
 
Barışın kalıcı olması, demokrasinin kök salması, otoriterlik heveslerinin bitirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu hazete bu amaçlarla doğdu, bu amaçlarla yaşayacak. Taraf, barış ve demokrasi için yaşayacak.

Biz kavgaya da, dostluğa da hazırız. Ne olursa olsun, ne payasına olursa olsun bu amaçlardan vazgeçmeyeceğiz."

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