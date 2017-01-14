15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan Taraf gazetesinin imtiyaz sahibi Başar Arslan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Arslan'ın yurt dışında olduğu belirtildi.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay, kapatılan Taraf Gazetesi İmtiyaz sahibi Başar Arslan'ı Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın soruşturmasına dâhil etti. İfadesi alınmak istenen Arslan adresinde bulunamadığı için de Arslan hakkında yakalama kararı talep edildi. Talep, 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi.

Yakalama talebine ilişkin yazıda "Arslan'ın Zaman gazetesi sahibi olarak görünen Alaeddin Kaya'dan aldığı talimatlarla haberleri hazırladığı" iddia edildi. Arslan'la ilgili "Firari konumda olduğu, yurtdışına çıkış yaptığı, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmıştır" dendi.

Aynı soruşturma kapsamında Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

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Müebbet hapsi istendi

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Zaman gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede Kaya'nın "Anayasayı İhlale Teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.