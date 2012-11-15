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Yaşam

Taraf gazetesi 5. yaşını kutluyor

5 yılı geride bırakan Taraf gazetesi yeni yaşını sürmanşetten duyurdu

15 Kasım 2012 14:04

15 Kasım 2007'de yayın hayatına başlayan Taraf gazetesi 5. yaşında okurlarına teşekkür etti.

5 yılı geride bırakan Taraf gazetesi yeni yaşını sürmanşetten şöyle duyurdu:

15 Kasım 2007’de hiçbir gücün önünde eğilmeyen; hiçbir gerçeği saklamayan; eşitlik, özgürlük ve demokrasiden taraf olmaktan çekinmeyen bir gazete yapmak için yola çıktık. Bugün bütün zorluk ve baskılara rağmen bu yolda ilerliyor olmanın gururuyla, bize kuvvet ve güven veren siz okurlarımıza çok teşekkür ederiz.

 

Taraf'tan yeni ek: Etraf

 

Taraf gazetesi yeni yaşına yeni bir ekle giriyor. Gazete Tuğba Tekerek’in yayın yönetmenliğini yapacağı, aktüel içerikli Etraf ekinin bu cumartesi gazeteyle birlikte dağıtılacağını duyurdu.

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