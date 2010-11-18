-TAPUDA RANDEVU SİSTEMİ ÇOK YAKIN SAMSUN (A.A) - 18.11.2010 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, randevu sistemini 2 ay içinde İstanbul ve Ankara'daki tüm tapu sicil müdürlüklerinde, 2011 yılı sonuna kadar da tüm Türkiye'de yaygınlaştıracaklarını söyledi. Samsun'da bayramlaşma ziyaretlerini sürdüren ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Demir, Tapu Sicil Müdürlüklerinde randevu sistemini kurduklarını hatırlattı. Randevu sistemiyle ilgili bilgi veren Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, vatandaşın tapu sicil müdürlüğüne giderek evrakını teslim etmesinin ardından hemen incelendiğini ve eksiklerin tamamlatıldığını belirterek, kayıt numarası verildiğini aktardı. İşlemlerin bitmesinin ardından cep telefonuna kısa mesaj ile harcını nereye yatırması gerektiği bilgisi gönderildiğini anlattı. Bakan Demir şöyle konuştu: ''Ödemeyi yaptığınız anda tekrar size mesaj geliyor, şu saatte gelin imza atın deniliyor. Sonra işleminiz sona eriyor. Bunu tüm Türkiye'ye yerleştiriyoruz. Randevu sistemini 2 ay içinde İstanbul ve Ankara'daki tüm Tapu Sicil Müdürlüklerinde, 2011 yılı sonuna kadar da tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız.'' Türkiye'nin, dünyada, tapu işlemlerini en şeffaf ve kısa sürede yapan ülke olduğunu dile getiren Demir, ''Alım satım işlemleri, evraklar hazırsa bir günde bitiriyor. Dünyada bunu bir günde yapan tek ülkeyiz. Avrupa'da alım satım işlemlerine bakın, 15-20 gün sürer. Onlar bizdeki gibi değil. Emlakçılar vasıtası üzerinden bir sistemleri var, bunun üzerinden yapıyorlar. Onun için 15 gün falan sürüyor bizde bir gün'' dedi.