Tansu Çiller'in eski yatından 134 mülteci çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Tansu Çiller’in başbakan olduğu dönemde kullandığı ve Çiller ailesi tarafından 5 yıl önce satılan yatta Pakistan, Suriye ve Afganistan vatandaşı 134 mülteci çıktı.

Bandırma’daki Dutliman Kırsal Mahallesi açıklarında devriye görevi yapan Güney Marmara Grup Amirliği’ne bağlı Sahil Güvenlik Botları, bugün saat 06.00 sıralarında ’President’ adlı motor yatta yakalanan göçmenleri, Bandırma Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tufan Dalgıç'ın haberine göre, Pakistan, Suriye ve Afganistan vatandaşı oldukları bildirilen ve aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 134 sığınmacıya su ve gıda verildi. Sığınmacıların Geri Gönderme Merkezleri’ne sevk edilecekleri belirtildi.

Sığınmacıların yakalandığı ’President’ adlı motor yatın sığınmacıları Yunanistan’a götürmek üzere İstanbul’dan hareket ettiği ve Bandırma’dan da sığınmacı alırken yakalandığı kaydedildi.

Ekipler soruşturmayı sürdürürken, ’President’ isimli yatı eski Başbakan Tansu Çiller’in kullandığı ve daha sonra ailenin sattığı belirtildi. Çiller ailesi yatı 2011 yılında, çok hızlı ve manevra yeteneği üst düzeyde olan 1987 model Tayvan yapımı, 19 metrelik 650 beygir gücündeki iki motoru bulunan içinde çok geniş bir salon ve özel yatak odası bulunduğu belirtilen ’President’ 195 bin Euro bedelle satışa çıkarmıştı.

Daha sonra kim tarafından satın alındığı araştırılan ‘President’in sığınmacıları Yunanistan’a götürmek üzere İstanbul’dan hareket ettiği ve Bandırma’dan da kaçak göçmen alırken yakalandığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.