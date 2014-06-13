Tansu Çiller'in 3. köprü isteğine Erdoğan 'cinayet' diye karşı çıkmış

İstanbul’a yapılacak 3. köprü ve 3. havalimanı ile kuzey ormanlarının yok olacağını söyleyenleri “gezi zekalı” olarak niteleyen Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, 3. köprünün yapılmasını isteyen eski Başbakan Tansu Çiller’e “Kuzeydeki ormanlara otoyol yapmak cinayettir” diyerek karşı çıktığı iddia edildi.

Oğuz Güven’in Cumhuriyet’teki haberine göre, Başbakan Erdoğan, geçen yıl seçim beyannamesinde İstanbul’un kuzey ormanlarının korunmasına vurgu yapan “İstanbul Çevre Düzeni Planı”nı açıklamıştı. Planda, su havzaları ve kuzey ormanlarının çok kırılgan olduğu, bu bölgenin korunmasına defalarca yer verilmişti. Planda, 3. havalimanı Silivri’ye yapılacak, 3. köprü yolu da ormanların güneyinde alt tarafından geçecekti.

3. köprü ve 3. havalimanının yerine ve güzergâhına karşı çıkanlar “Gezi zekâlı”lıkla suçlayan Erdoğan, bir yıl önce aynı savı savunuyordu. Erdoğan, Karadeniz kıyısında su havzasına yapılacak 3. havalimanı ve 3. Boğaz Köprüsü için yüzbinlerce ağacın kesilip ormanların yok edilmesine karşı çıkanları “Gezi zekâlı” diye nitelemişti. Oysa İstanbul belediye başkanlığı yaptığı dönemde, dönemin Başbakan’ı Tansu Çiller’in 3. köprü isteğine, “Kuzeydeki ormanlara otoyol yapmak cinayettir” diye karşı çıkmıştı.

Erdoğan Başbakan olduktan sonra da geçen yıl, 2013 Nisanı’nda seçim beyannamesini tanıtırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 vizyonuyla hazırladığı 1/100 binlik İstanbul Çevre Düzeni Planı’na vurgu yapmıştı. Bu planda kentin kuzey ormanlarının korunması, kentin doğu ve batı yönünde geliştirilmesi, havalimanının Silivri’ye yapılması öngörülmüştü. Yani Erdoğan’ın seçim beyannamesindeki planın dediği gibi köprüye ya da havalimanına değil yerlerine, su havzalarının ve ormanların yok edilmesine karşı çıkıyordu.

Planın tersi yapıldı

Erdoğan’ın 2023’ü baz alarak yaptırdığı ve geçen yıl seçim beyannamesinde açıkladığı İstanbul Çevre Düzeni Planı, tamamıyla “Gezi zekâlılar”ın savunduklarını söylüyor.

İşte planın kuzey ormanlarıyla ilgili vurguları:

*Kırılgan doğal yapının, İstanbul'un varlığını sürdürebilmesi için kesinlikle korunması gerektiğinden çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik plan kararlarının temelini oluşturmaktadır.

* İstanbul'un doğu-batı aksında ve Marmara Denizi boyunca doğrusal bir yapıda ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda sıçrayarak geliştirilmesi ve kuzeye doğru gelişimin kontrol altına alınması.

* Öncelikle su toplama havzalarındakiler olmak üzere İstanbul ilindeki potansiyel ağaçlandırma alanlarının yörenin doğal türleri ile ağaçlandırılması.