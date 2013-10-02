Tansiyon hapları ereksiyondan sonra kansere de iyi geliyor

Yüksek tansiyon ilaçlarının farklı yararları, tesadüf eseri ortaya çıkarılmaya devam ediyor. Son olarak yagın kullanılan bir yüksek tansiyon ilacı olan "Losartan"ın, katı tümörlerde damarların açılmasını sağladığı için kansere karşı mücadelede kullanılabileceği keşfeldildi. Araştırmalar, ilacın, pankreas kanseri hastalarının ömürlerini uzatabileceğini ortaya koyuyor. Bu tedavi yöntemi yaygınlaştığında, Losartan'ın da Viagra gibi asıl amacından farklı kullanımıyla öne çıkması bekleniyor.

Losartan, 10 yıldan fazla süredir güvenli bir yüksek tansiyon ilacı olarak kullanılıyor. Bu ilaç, damarları gevşeterek basıncın azalmasını ve daha fazla kan taşınmasını sağlıyor.

BBC'den Michelle Roberts'ın internet üzerinden yayın yapan Nature Communications'a dayandırdığı habere göre, Massachusetts Hastanesi araştırma ekibi, ilacın göğüs ve pankreas kanseri olan farelerde yarar gösterdiğini ortaya koydu. İlacın, tümör etrafındaki bölgelere daha fazla kan akışı sağlayarak, kemoterapi ilaçlarının hedefe daha iyi ulaşmasına olanak verdiği görüldü. Genel kemoterapi yerine bu tedavinin uygulandığı farelerde yaşam süresinin uzadığı tespit edildi.

Hastaların ömrünü uzatabilir

Günümüzde pankreas kanseri hastalarının sadece % 5'i beş yıldan fazla yaşıyor. Bunun nedenlerinden biri, pankreas kanseri hastalarının sadece 10'da birinde tümör üzerinde ameliyat yapılabilmesi.

ABD'deki Massachusetts Hastanesi'nden araştırmacılar, ameliyat edilemeyecek pankreas kanseri hastalarına, kemoterapinin yanı sıra Losartan'ın verilmesini öngören tedavi için, gönüllü hasta aramaya başladı.

Araştırmacılar, bu tedavinin, hastaları iyileştirmese de, ömürlerini uzatacağını umuyor.

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı'ndan Dr Emma Smith, "Fareler üzerindeki bu ilginç araştırma, yüksek tansiyon ilacının kemoterapiyi nasıl daha etkili kıldığını gösteriyor; fakat insanlarda da aynı sonucun alınıp alınmayacağını henüz bilmiyoruz." dedi. Smith, ilacın tüm hastalar açısından ya da diğer kemoterapi ilaçları ile karıştırılması durumunda güvenli olup olmadığını tespit etmek için klinik denemelerin sonuçlarını beklemek gerektiğini belirtti.

Viagra da tansiyon hapı

Losartan'ın bu olumlu yan etkisinin keşfedilmesi, akıllara, asıl amacını unutturacak kadar olumlu bir yan etkisi olan bir başka yüksek tansiyon hapını getirdi. Ereksiyon sorunlarına karşı kullanılan ve tüm dünyada en çok bu yönüyle bilinen Viagra da aslında bir yüksek tansiyon hapı. Özellikle akciğer kanyaklı yüksek tansiyon hastılığının tedavisinde kullanılan Viagra, toplum tarafından ereksiyon hapı olarak öyle benimsendi ki, tansiyon hastalarının çekinmeden alabilmeleri için hap, "Revatio" adıyla da piyasada bulunuyor. Aynı hapı, hastalar kullanım amaçlarına göre farklı adlarla alıyor.

Oysa Viagra, öyle faydala ki, uzmanlar, ereksiyon sorunu olsun olmasın, asıl amacına uygun olarak, herkesin 6 ayda bir bir tane alması gerektiğini belirtiyor. Damarların açılmasını sağlayan hap, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi hastalıkların başlamasını geciktiriyor veya önlüyor.

Bir başka faydası ise, farklı cinsel hastalıkların teşhisini kolaylaştırması. Doktorlar, ihtiyaç durumunda, sadece erkeklerden değil kandınlardan da, idrar tahlilinden önce bir adet Viagra almasını isteyebiliyor.

Bu arada Viagra, asitli ve alkollü içeceklerle alındığında işe yaramıyor. Ayrıca, Viagra almak, ereksiyonu garantilemiyor. İşe yaraması için, kullanan kişinin doğal yollarla tahrik olması gerekiyor.