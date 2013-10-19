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Sağlık

Tansiyon hapları mucize mi; önce ereksiyon ve kanser, şimdi Alzheimer

Dr. Sevil Yaşar’ın önderliğinde yapılan çalışmalara göre yüksek tansiyon için alınan haplar, Alzheimer hastalığından kaynaklanan bunama riskini azaltıyor

19 Ekim 2013 14:36

12 yıldır Alzheimer üzerine çalışan Dr. Sevil Yaşar, yüksek tansiyon hapı kullanan hastalarda, Alzheimer’a yakalanma riskinin azaldığını, ayrıca bu hapların hastalığın ilerlemesini engellediğini tespit etti.

ABD’de Alzheimer hastalığı üzerine labaratuvar araştırmaları yapan geriatri uzmanı Dr. Sevil Yaşar’ın önderliğinde yapılan çalışmalara göre yüksek tansiyon için alınan haplar, Alzheimer hastalığından kaynaklanan bunama riskini azaltıyor. Hatta bu haplar alzheimerın ilerlemesini de engelliyor.

 

Ginkgo Biloba’nın faydası yok

 

Razi Canikligil’in Hürriyet’teki haberine göre, ABD’nin en saygın tıp merkezlerinden olan John Hopkins’te 75 ve 96 yaş grubu üzerinde 3 bin kişi üzerinde yapılan araştırmalarda, halk içinde bu hastalığa faydası olduğuna inanılan Ginkgo Biloba’nın (T24: Mabed ağacından elde edilen bitkisel bir ilaç) bir faydasının tespit edilmediği de belirten Dr. Yaşar, araştırmasının detaylarını Hürriyet’e şöyle anlattı:

 

Bunamaya yavaşlatacak ilaçlar

 

“Yüksek tansiyon, kalp krizinin yanı sıra Alzheimer hastalığına yakalanma riskini de tetikliyor. Buna çare için kullanılan tansiyon hapları sadece bu riski düşürmüyor, hastalığın oluşmasına neden olan etkenleri de ortadan kaldırıyor. Bu yeni sonuçlar; ilerideki hedeflerimizde, Alzheimer yol açan bunamadaki ilerlemeyi yavaşlatmak için üretilecek olan ilaçların belirlenmesinde yol gösterecek.”

 

Macaristan’da büyüdü

 

Dr. Sevil Yaşar’ın babası, şair Nâzım Hikmet’in yakın dostu olan ve uzun yıllar Macaristan’da yaşayan edebiyatçı ve çevirmen Yılmaz Gülen. Yıllarca Macar tarihi ile ilgili eserleri Türkçeye ve ilk Türkçe-Macarca sözlüğü ikinci eşi Gün Benderli ile birlikte hazırlayan Yılmaz Gülen, 2009 yılında vefat etmişti.

Edebiyatçı babanın ABD’de yaşayan doktor kızı, tansiyon haplarının Alzheimer’ın gelişmesini önlediğini tespit etti.

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