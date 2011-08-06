-TANRIVERDİ: TERÖR KÖKÜNDEN KAZINMIŞ OLACAK SOMA (A.A) - 05.08.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, terörü önlemek için hükümetin strateji değişikliğine gideceğini belirterek, ''Bu yeni tedbirlerle terör kökünden kazınmış olacaktır'' dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanrıverdi, Soma Belediyesi tarafından Soma ELİ Azot Tesislerinde düzenlenen iftar ile ramazan ayı etkinliklerine katıldı. Son günlerde Türkiye'nin huzurunu, gelişmesini ve büyümesini hazmedemeyenlerin krizden bahsettiklerini ifade eden Tanrıverdi, şöyle konuştu: ''Kuvvet komutanlarımızın emekliliklerini de istismar etmeye kalktılar ve krizi pompalamaya çalıştılar. Havada uçuşan kriz sözcüklerine rağmen Türkiye'de hiçbir şeyin olumsuz yönde etkilenmediğini gördük. Türkiye'de artık her şey ayaklarının üstüne sağlam bir şekilde basmaktadır. Türkiye demokratikleşmiş, sivilleşmiş, artık normalleşmiş bir ülkedir. Bunda sonra kim kriz beklentisi içinde olursa yanılır. Artık eski dönemlerde olduğu gibi nemden huylanmayacağız. Daha ileri demokrasi, daha ileri temel hak ve özgürlükler ve ekonomik ve sosyal yönden daha ileri bir Türkiye inşallah bu dönemde daha sağlıklı bir şekilde ortaya konmuş olacaktır. 'Ben yaptım' anlayışı ile hareket etmeyeceğiz. Baskıcı bir anlayışla ülke yönetmeyeceğiz. Milletimiz ne istiyorsa onu gerçekleştireceğiz.'' Terör saldırılarında şehit olan askerlerin ailelerine de başsağlığı dileyen ve hükümetin bu konuda gerekli tedbirleri aldığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, şunları söyledi: ''Özellikle terörü önlemek için hükümetimiz strateji değişikliğine gitmektedir. Bu yeni tedbirlerle terörün kökü kazımış olacaktır. Bu ülkede kardeşçe yaşamanın bu ülke için gerçekleşmiş olduğunu göreceğiz. Şiddetten faydalanarak veya şiddetten sonuç almaya çalışanlar yanılmaktadır. Şiddetle, terörle sonuç almaya kalkarsanız, bunu başaramazsınız.''