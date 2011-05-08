-TANRIVERDİ: BOYNUNUZU ÖNE EĞDİRMEYECEĞİZ MANİSA (A.A) - 08.05.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, ''8,5 yıldır size hizmet ediyorum, sizin boynunuzu öne eğdirecek bir kirlilik içinde olmadık, CD'lerimiz havada uçuşmuyor. Yine bu dönem Ankara'ya gönderdiğinizde kesinlikle size ihanet etmeyeceğimizi ve sizin boynunuzu öne eğdirmeyeceğimize söz veriyoruz'' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında merkeze bağlı Muradiye beldesine uzun araç konvoyu eşliğinde giden Tanrıverdi, belde sakinleriyle sohbet etti. Esnafı ziyaret eden, bir kahveye girerek vatandaşlarla sohbet edip çay ocağı başına geçerek vatandaşlara çay dağıtan Tanrıverdi, vatandaşlara hitap etti. AK Parti'nin Türkiye genelinde önemli hizmetleri ortaya koyduğunu, Muradiye beldesinin de bu hizmetlerden alabildiğini aldığını belirten Tanrıverdi, Manisa Organize Sanayi Bölgesinin 4 ve 5. kısımlarında yer kalmadığını, sanayinin daha da genişleyeceğini ve yatırım bakımından önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Tanrıverdi, şöyle devam etti: ''Çünkü, kalkınmada teşvik alan 3. bölge durumundadır. Yanı başında İzmir'e yatırım yapmayı düşünmeyen ve buranın daha imkanlı olduğunu bilen sermaye, elbette Manisa'ya gelmek istemektedir. Bize düşen insanımıza istihdam sağlamak adına bu sanayiyi genişletmektir. Artık Manisa'dan geçen Menemen-Manisa yolunun hayal olmaktan çıktığını görüyorsunuz, yol çalışmalarının neredeyse yüzde 50'ye varan kısmı tamamlanmıştır, kalanı da kısa zamanda tamamlanacaktır.'' Muradiye'de belediye tarafından yapılan binanın, hastane için kiralanacağını bildiren Hüseyin Tanrıverdi, ''Hastanenin içi tamamen Sağlık Bakanlığı tarafından, hükümetimiz tarafından dizayn edilecek, oradaki teçhizat Bakanlığımızca karşılanacak. Sadece binanın kira bedeli ödenecek. Bizim amacımız, Muradiyelilere daha sağlıklı bir hizmet vermektir'' diye konuştu. -''TARİH YAZACAĞIZ''- İki dönemdir iktidarda olduklarını ve 3. dönemde tarih yazacaklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanrıverdi, ülkeyi birlikte inşa edeceklerini, geleceği birlikte kuşatacaklarını ifade eti. Gelecek nesillere önemli eserler devredeceklerini bildiren Tanrıverdi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''AK Parti iktidarıyla kaos dönemleri sona ermiştir, ekonomik sosyal kaoslara son verilmiştir. Bizim adaylarımız içerisinde kaosu yönetemeyen, zamanında bakanlık yapmış insanlar yoktur. Bizim adaylarımız içerisinde zamanında mazot bulamadığı için Bakanlık koltuğunda paltoyla Bakanlık idare etmiş Bakanlar da yoktur. Bizim adaylarımız çalışkan, dürüst sizin içinizden adaylardır. Adaylarımız içinde Ergenekoncu, Balyozcu, Kafesçi yoktur, çete, mafya yoktur. Adaylarımızın geçmişinde bir kirlilik söz konusu değildir. En eskileri benim, 8,5 yıldır size hizmet ediyorum, sizin boynunuzu öne eğdirecek bir kirlilik içinde olmadık, CD'lerimiz havada uçuşmuyor. Yine bu dönem Ankara'ya gönderdiğinizde kesinlikle size ihanet etmeyeceğimizi ve sizin boynunuzu öne eğdirmeyeceğimize söz veriyoruz. Bunun için çalışacağımıza söz veriyoruz. Büyük bir Türkiye oluşturmak için bütün hemşeHrilerimizin 'İnadına AK Parti' demesi lazım. 'İnadına Recep Tayyip Erdoğan' demesi lazım. Size inanıyor, size güveniyoruz. Sizin güveninizi ve inanışınızı boşa çıkarmayacak şekilde çalışmalarımızı ortaya koyacağız.''