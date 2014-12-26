'Sunam' türküsünün de seslendirildiği 'Tanrılar ve Krallar' filmi iki ülkede yasaklandı

İngiliz yönetmen Ridley Scott’ın 12 Aralık'ta Türkiye'de de gösterime giren "Exodus: Tanrılar ve Krallar" filmi Fas ve Mısır'da yasaklandı. Filmin Fas'ta gösterilmesine daha önce izin verilmiş, ancak gösterime girmesine bir gün kala yasak getirilmişti.

BBC türkçe'nin haberine göre, Mısır’daki yasak kararını alan sansür kurulu filmde tarihi hatalar olduğunu belirtti. Kurul, Piramitleri Yahudilerin inşa ettiği ve Kızıldeniz'in Musa Peygamber’in mucizesiyle değil, bir depremle yarılarak, Yahudilerin Mısır’dan kaçmasına imkan anıdığı yönündeki senaryonun “kabul edilemez” olduğunu ifade etti.

Filmde ayrıca Hz. Musa'nın düğün sahnesinde 'Bir Gün Şu Dünyadan Göçüp Gidersem' türküsü Türkçe olarak söylendi.

Yasağa uymayan sinemalar kapatılacak

Fas’tan ise yasakla ilgili bir açıklama gelmedi. Filmlerle ilgili düzenleyici kurum olan Fas Sinema Merkezi’nin gece ülke genelinde sinema salonlarını arayarak yasağı tebliğ ettiği belirtiliyor. Yasağa uymayan sinemaların kapatılacağı uyarısının yapıldığı kaydediliyor.

Senaryosunu Bill Collage, Adam Cooper ve Steven Zaillian'ın kaleme aldığı; başrollerini ise Christian Bale, Aaron Paul ve Ben Kingsley paylaştığı filmin konusu şöyle:

Musa ve Ramses, Mısır hükümdarı ailede birlikte yetişirler. Aralarında kan bağı olmasa da birbirlerine son derece yakın iki kardeş gibidirler. Ramses sonunda firavun olunca Musa'yı en güvendiği danışmanı ve komutanı yapar. Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiğinde kardeşini çölde ölüme terk edecektir. Musa ise piramitlerin yapımında köle olarak çalışmaya zorlanan İbranilerin sesi olmuştur. Bir gün rüyasında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve İbranileri özgürleştirmek için yola çıkması gerektiğini görür. Böylece 600.000 köle ile birlikte kırk yıl sürecek uzun bir yolculuğa çıkar. Hedefleri ise 'vaadedilen topraklara' ulaşmaktır.