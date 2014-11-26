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CHP'li Tanrıkulu, Dersim özrü krizinde kendisine 'şerefsiz' diyen Mengü'ye hakaret davası açtı

CHP'deki Dersim özrü tartışması yargıya taşındı

26 Kasım 2014 14:26

Arzu Yıldız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Dersimlilerden özür dilemesi nedeniyle kendisine “şerefsiz” diyen eski CHP milletvekili Şahin Mengü hakkında hakaret suçlamasıyla dava açtı.

CHP’deki Dersim “özrü” tartışması yargıya taşındı.  Sezgin Tanrıkulu’nun Dersim katliamı için “Dersim’de acı duyan herkesten bin kere özür diliyorum” açıklaması üzerine Şahin Mengü’nün Twitter üzerinden “Sezgin Tanrıkulu sen hangi hakla CHP adına özür dileyemezsin. Sen kimsin şerefsiz”  sözlerine Tanrıkulu suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Şahin Mengü hakkında “hakaret” suçlamasıyla dava açtı.  Mengü’nün ifadesini aldıktan sonra hakkında hazırlanan iddianamede şu bilgiler yer aldı:

“Şüphelinin savunmasında suça konu profilin kendisine ait olduğunu, müştekinin CNNTÜRK TV kanalında Tarafsız bölge isimli programına katıldığını, buradaki konuşmasının bir yerinde Dersim olayları nedeniyle “Ben CHP adına özür diliyorum” tabirini kullandığını, bunun oluşturduğu rahatsızlıktan dolayı söz konusu twitti yazdığını, kişilerin kendi adına konuşabileceğini, CHP adına ancak yetkili organların ve kurultayca alınan kararlar üzerine beyanda bulunabileceğini, söyleminin ifade özgürlüğü kapsamında mütalaa edilmesi gerektiğini savunduğu,

Şüphelinin CMK 253.maddesi uyarınca kendisine yapılan uzlaşma önerisini kabul etmediğini,

Şüphelinin adli sicil kaydının bulunmadığı,

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “şerefsiz” kelimesinin “şereften yoksun olan onursuz” anlamına geldiği,

Şerefsiz kelimesinin ifade özgürlüğünü aşan, hakaret mahiyetinde olduğu, şüphelinin müştekiye hitaben şerefsiz diyerek suç işlediği…”

 

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