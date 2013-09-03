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Politika

Tanrıkulu: Milli Savunma Bakanı Uludere önergesine yanıt vermedi

'Milli Savunma Bakanı Roboski katliamının, İsrail'den alınan Heronlarla edinilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin sorularımızı ise yanıtsız bırakmıştır'

03 Eylül 2013 19:44

Hülya karabağlı / Ankara


CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Mili Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın soru önergesine verdiği yanıtla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Tanrıkulu, “Hükümetin 2008 yılında İsrail firması Aeronautics’den insansız hava aracı için yaptığı sözleşme ve İHA’ların arıza ve onarımıyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a vermiş olduğumuz soru önergemiz Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından kısmen yanıtlanmıştır. Yılmaz’ın yanıtına göre 3 adet hava aracından müteşekkil 1 İHA sistemi satın alındı. Üç adet hava aracından biri kısmi, bir tanesi de külli kırıma uğradı. Kırımın sebebinin henüz netleşmediğini açıklayan Yılmaz, İHA sisteminde kesinleşmiş bir üretim hatası olmadığını da ifade etti. Yılmaz’ın açıklamasına göre Aeronautics’le yapılan sözleşme bedeli ise 15.500.000 ABD Doları'dır. Yılmaz, Roboski katliamının, söz konusu şirketten alınan Heronlar tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin sorularımızı ise yanıtsız bırakmıştır."

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