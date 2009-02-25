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Yaşam

'Tanrıçalar podyumda'

IF Wedding Fashion İzmir 3'üncü Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Jeyan Gedik'in `Tanrıçanın Fısıltısı' adlı defilesiyle kapandı.

25 Şubat 2009 02:00

IF Wedding Fashion İzmir 3'üncü Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Jeyan Gedik'in `Tanrıçanın Fısıltısı' adlı defilesiyle kapandı.

IF Wedding Fashion İzmir 3'üncü Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, İzmirli genç tasarımcı Jeyan Gedik'in `Tanrıçanın Fısıltısı' adını taşıyan koleksiyonunun defilesiyle sona erdi.

40 parçadan oluşan Jeyan Gedik'in defilesi büyük ilgi gördü. Homeros'un İlyada'sından esinlenerek oluşturduğu kreasyonları tanıtan genç modacı, kapanış defilesinde büyük alkış aldı. Aldığı arkeoloji ve moda tasarım eğitimlerinin harmanladığı çizgileriyle dikkat çeken Gedik, antik dönem çizgilerini günümüze stilize etmesiyle tanınıyor.

İpek kumaşı tercih eden Jeyan Gedik'in, motiflerinde de antik dönemin giyim ve desenleri göze çarptı. Homeros'un İlyada'sından pasajların okunduğu defilede ünlü mankenler Tuğba Özay, Ece Gürsel, Özge Ulusoy, Ceylan Saner podyuma çıktı.

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