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'Tanrı seviyormuş, 10 gün sonra film çekebileceğim'

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Kadir İnanır, "Tanrı bizi seviyormuş. Her şey çok güzel oldu. Yaklaşık 10 gün evde dinleneceğim" dedi

11 Mart 2012 01:25

 

T24 - Sinema sanatçısı Kadir İnanır, iki kez ameliyat olduğu hastaneden taburcu edildi
 
Akciğer ve bel fıtığı ameliyatı olan Kadir İnanır, basın mensuplarının sorusu üzerine açıklama yaptı. İnanır, "Burada olduğum günden beri çok büyük bir içtenlikle sahip çıktınız. Geçirdiğim ameliyatlar gerçekten ağırdı. Ama Tanrı bizi seviyormuş. Her şey çok güzel oldu. Yaklaşık 10 gün evde dinleneceğim. Ondan sonra artık film çekebilecek hale gelebileceğim söylendi." diye konuştu.
 
Hayranlarına el sallayan Kadir İnanır, basın mensuplarına el sallayarak hastaneden ayrıldı.

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