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Bilim / Teknoloji

'Tanrı parçacığı dünyayı yok edebilir'

Stephen Hawking'e göre, Higgs Bozonu'na aşırı enerji yüklemesi zaman ve uzayı çökertebilir

13 Eylül 2014 12:49

İngiliz profesör Stephen Hawking, 2012 yılında varlığı bilim adamları tarafından CERN laboratuvarlarındaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda yapılan deneyle kanıtlanan “Tanrı parçacığı”nın (Higgs Bozonu) evreni yok edebileceğini iddia etti.

Hawking yeni kitabında 10 milyar dolarlık tarihin en büyük deneyiyle açığa çıkan parçacığa yüksek bir enerji yüklenmesi durumunda zaman ve uzayın birden bire çökeceğini, bunun da evrenin yok olması anlamına geleceğini belirtti.

Hawking’e göre var olan her şeyin yapıtaşı olarak nitelendirilen ve bu nedenle ‘Tanrı Parçacığı’ olarak adlandırılan Higgs Bozonu araştırmalar sırasında yüksek stres altında kalırsa, bir vakum etkisi yaratabilir.

İngiliz bilim insanı Peter Higgs, ‘Tanrı parçacığı’nın varlığını 1960 yılında öngörmüş, parçacığın varlığı ancak 2012’de, İsviçre-Fransa sınırındaki CERN Laboratuvarı’ndaki deneylerle kanıtlanabilmişti. Buna karşın 2011’de BBC Radyo 4’e demeç veren Hawking, evrenin başlangıç şartlarını oluşturarak maddenin sır perdesini aralayabilmek için çalıştırılacak olan parçacık hızlandırıcının dünya için bir tehdit oluşturacağına ilişkin iddiaları ise asılsız bulduğunu belirtmişti.

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