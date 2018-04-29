Tanrı Dağları’nı aşan Duku: 'Çin’in en güzel yolu'

Maydağ Bucağı'ndan Aksu ilinin Kuçar ilçesine kadar 561 kilometre boyunca uzanan yol, Tanrı Dağları'nı aşarak Şincan'ın kuzeyi ve güneyini birbirine bağlıyor.

Yol, çok sayıda farklı halkın yaşadığı bölgelerden geçiyor.

Eşsiz coğrafyalardan geçmesi nedeniyle Duku otoyolu, "Çin'in en güzel yolu" olarak nitelendiriliyor.

Yüksek rakımı ve sert iklimi nedeniyle Duku otoyolu yılın yalnızca 3 ayı boyunca açık kalabiliyor.

Fotoğrafçı Wang He, yolun sıra dışı coğrafyasını fotoğrafladı.

Duku'yu kullananlar yalnızca insanlar değil...

Bir grup Hui ise yola çadır kurmuş.

Yol kenarındaki restoranlarda da geleneksel Hui mutfağından yemekler bulmak mümkün.

Duku, bisikletçilerin de performanslarını test edebileceği zorlu bir rotaya sahip.

Yola atlarla veya motosikletlerle çıkanlar da var.

Fotoğraflar: Wang He