Tanker devrildi, 27 ton asit çevreye yayıldı

Zorlu Holding'e bağlı Manisa Gördes’teki nikel madeni işletmesine sülfürik asit taşıyan tankerin devrilmesi sonucunda 27 ton sülfürik asit yola ve çevreye döküldü.

Evrensel gazetesinden Özer Akdemir'in haberine göre, tanker daha önce de birçok kez devrilmişti.

"Bir senede 5. kaza, yol son derece düzgün"

Yaşananı bir çevre felaketi olarak tanımlayan Gördes Çevre Derneği üyelerinden Hasan Türkel şunları söyledi:

“Bu bir sene içerisinde 5. kaza oldu. Artık bu kazalar rutine bindi, neredeyse. Ben sabah Manisa’ya hastane randevuma giderken kaza yapan tankerin önümden geçtiğini çok iyi hatırlıyorum. Yolda birçok tanker geçiyordu zaten. Kazanın olduğu yol son derece düzgün."

"2000'in üzerinde hayvan asit dökülen derelerden su içiyor"

Tankerin devrilmesinin ardından sülfürik asitin tamamının yola döküldüğünü ve bu dökülen asitin kilometrelerce aktığını belirten Türkel, "Bu vadinin sonunda İzmir'in içme suyunu sağlayan projelerden Başlamış barajının çalışmaları yapılıyor. İstimlaklar tamamlandı barajla ilgili. Ayrıca bölgede 2000'in üzerinde hayvan asit dökülen derelerden su içiyor. Pekmezci Köyü muhtarı ‘Şimdi ne yapacağız, hayvanlarımızı nerede sulayacağız, yeraltı sularımız kirlenirse ne olacak’ diyor” dedi.

"Önlem olarak sadece kireç döküldü"

Kazanın ardından yörede kurtarma çalışmalarının da üstün körü ve gerekli önlemler alınmadın yapıldığını belirten Türkel, "Kaza Akhisar'dan sonra 22. kilometrede olmuş.

Gazeteci Vedat Özel kaza olduğu yerdeydi. Onunla telefonla konuşurken başının döndüğünü söyledi. Hala asit sisi var orada ve yakınlarındakilerin nefes sorunları yaşaması çok normal. Sadece kireç dökmüşler yola önlem olarak" dedi.

"Bir çevre felaketidir"

Türkel, "Ne diyeceğimizi şaşırdık, aylardır uyarıyoruz, feryat ediyoruz ama kimsenin bir şey yaptığı yok. İmam bildiğini okuyor. Bu son yaşanan bir çevre felaketidir. Felaketin boyutlarını zamanla göreceğiz” dedi.

"Firma sorumluluğu üstlenmiyor"

Öte yandan kaza yerine giden Çevre Mühendisleri İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay da, tankerin tamamen boşaldığını ve sülfirik asitin aktığını dile getirdi. Asit yayılımını ve nereye kadar dağıldığını yörenin haritalarını inceledikten sonra görebileceklerini belirten Kınay, "Nikel madeni sorumluluğu kabul etmiyor. Suçu nakliye firmasına atıyor ve kapıdan çıktıktan sonra bizim sorumluluğumuzda değil diyor" dedi.