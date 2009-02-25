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Politika

Tanju Çolak MHP'den aday

Eski GS ve FB'li milli oyuncu Tanju Çolak, MHP Beylikdüzü'nden belediye meclis üyesi adayı oldu.

25 Şubat 2009 02:00

Türk futbolunun efsanelerinden Tanju Çolak, İstanbul Beylikdüzü'nde, MHP'den 1. sıra Meclis üye adayı oldu. MHP Beylikdüzü adayı Velittin Küçük'ün hemşehrisi olan Çolak, ev ziyaretlerini başlattı.

Tanju, Bakırköy veya Kadıköy demişti

Çolak, 2008’in son günlerinde, MHP'den kendisine Bakırköy veya Kadıköy Belediye Başkanlığı için adaylık teklifi geldiğini söylemişti.

HADEP adayı da olmak istemişti

Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Genel Başkanı Murat Bozlak, 2002 seçimleri öncesinde Tanju Çolak’ın kendi partilerinden aday olmak istediğini ileri sürmüştü. Bozlak, "Sayın Çolak, benimle görüştü. Seçimlerin HADEP'in yanında yer almak istediğini iletti. Kendisiyle bugünlerde henüz görüşmedik ancak önümüzdeki günlerde görüşeceğiz" diye konuşmuştu. Ancak daha sonra bu adaylık gerçekleşmedi.

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