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Spor

Tanju Çolak: Derbinin favorisi Fenerbahçe

Çolak, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça yönelik gazetecilere değerlendirmelerde bulundu

05 Mart 2015 18:44

Eski milli futbolcu Tanju Çolak: "Bu maçta favori az da olsa Fenerbahçe. Çünkü seyirci avantajı var. Takım futbolu anlamında Galatasaray'dan bir nebze üstteler"

Çolak, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça yönelik gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Genelde her derbi öncesinde bir favorinin olduğunu ancak hiçbir spor kamuoyunda şu veya bu takımın avantajlı ya da favori şeklinde yazılmadığını ve konuşulmadığını belirten Çolak, "Gerçek olan, bu maç öncesinde Galatasaray 4 puan önde Saracoğlu Stadı'na gidiyor" ifadesini kullandı. "Tabi bu durum Galatasaraylı futbolcuları ister istemez biraz rahatlatır ve motive eder" diyen Çolak, şöyle konuştu: "Fenerbahçe 2 haftadır gol yollarındaki pozisyonları hovardaca harcadı. Bu nedenle de iki haftada 5 puan kaybetti. 4 puan avantajı olan bir Galatasaray var. Galatasaray yenilse bile bir puan avantajı var. Galatasaray bundan yararlanıp kontra ataklara çıkar mı çıkar ama benim için önemli olan derbide huzur kaçmasın, kavga çıkmasın, insanlar keyifle, zevkle bir maç izlesin." "Yüzde 50,5 Fenerbahçe"

Eurosport'un haberine göre; Çolak, derbi karşılaşmasında avantajın Fenerbahçe takımında olduğunu dile getirerek, "Bu maçta favori az da olsa Fenerbahçe. Çünkü seyirci avantajı var. Takım futbolu anlamında Galatasaray'dan bir nebze üstteler" ifadesini kullandı. Sarı-lacivertlilerin saha avantajlarının bulunduğunu anlatan Çolak, "Bir de Galatasaray Saracoğlu'na gittiği zaman bugüne kadar aldığı bir galibiyet de yok. Tabi beraberlik Galatasaray için iyi bir netice, bu da bir gerçek ama en önemlisi de bu maçın her iki takım açısından da zor geçeceği gerçeği. Maça baktığımız zaman avantajlı kim derseniz, bana göre yüzde 50,5 Fenerbahçe. Yüzde 51 demiyorum, yüzde 50,5 Fenerbahçe kazanabilir diyorum" diye konuştu. "Futbolun rengi, dini yoktur"

Bir gazetecinin "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat'ın tribünde küfür edilmemesi yönünde bir çalışma başlatmasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Çolak, "Aziz Yıldırım ve Duygun Yarsuvat'ı tebrik ediyorum. Gerçekten olması gereken bu. Neyin peşindeyiz, futbol bir şovdur, evrenseldir, futbolun rengi yoktur, dini yoktur, Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de aklınıza gelen herkes, aynı forma altında, aynı çatı altında stadyuma gidip bağırır. O yüzden bu şov işini biraz yükseltelim, küfrü unutalım" yanıtını verdi. Eski milli futbolcu Tanju Çolak, "Barcelona, Real Madrid'i alkışlayıp elini sıkıyorsa, niye Fenerbahçe, Galatasaray'ın elini sıkıp alkışlamasın ya da Galatasaray yapmasın. Ben o zaman her ikisini de 'küfre son' diyorlar ya Tanju Çolak olarak, kardeşleri olarak, Samsunlu olarak, Avrupa gol kralı olarak alkışlıyorum. Güzel duygular bunlar, yapılması gereken, insanları mutlu eden şeyler. Türk insanının da mutluluğa ve huzura ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

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