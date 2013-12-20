'Tanıklık etmek aynı zamanda değiştirmektir'

Documentarist tarafından düzenlenen “Hangi İnsan Hakları? Film Festivali”'nin beşincisi 14-18 Aralık tarihlerinde #direniş temasıyla gerçekleşti. Festival kapsamında gösterim ve etkinliklere SALT Beyoğlu, Aynalı Geçit Etkinlik Mekânı, Dutch Chapel, Tütün Deposu ve Cezayir Salonu ev sahipliği yaptı.Festival kapsamında dijital aktivizm atölyesi yapıldı.

Atölye kapsamında konuşma yapan T24 video muhabiri Fatih Pınar, Bir şeylere tanıklık etmenin aynı zamanda onu değiştirmek olduğunu söyledi. Video eylemde hızın ne kadar öncelikli ve önemli olduğunu ve nitelik için kurgu uzadıkça eylemin güncelliğini yitirdiğine dikkat çekti

Atölyeye ilişkin yayımlanan basın bildirisi şöyle:

Dijital Aktivizm: Seyirci ve/ veya Tanık olmak

Dijital aktivist Fatih Pınar atölye kapsamında, video eylem kavramının dijital ve aktivist sınırlarından bahsetti. İşin doğası gereği, olay sırasında hem tanıklık etmek; hem de onun bir parçası olmak çok zor bir eylem hali. Fatih Pınar, olayı kayıt altına alırken, kamerada olması gereken özelliklerin yanı sıra video kamera, monpod, mikforon ve ses kaydı cihazının önemini vurguladı. Bir şeylere tanıklık etmenin aynı zamanda onu değiştirmek olduğunu söyledi. Video eylemde hızın ne kadar öncelikli ve önemli olduğunu ve nitelik için kurgu uzadıkça eylemin güncelliğini yitirdiğine dikkat çekti. Durum böyle olunca videonun güncelliğinin, niteliğinin önüne geçmesi kaçınılmaz oluyor. Dijital aktivitizm söz konusu olduğunda kaydedilen görüntü, estetik olduğu kadar haber niteliği de taşıyan bir video eyleme dönüşüyor.

Ege Berensel ve Özlem Sarıyıldız’ın birlikte yaptıkları sunumda, kurgunun ana öğelerinden bahsedildi. Kurgunun video eylem açısından önemine ve sinema tarihindeki yerinden söz edildi. Günümüz sineması açısından "hareket-imaj" ve ’"zaman-imaj” kavramları değerlendirildi. Aslında Gezi sürecinde live stream yayınlar sayesinde tanıklık ettiğimiz eylemler, bir sinema filmi kadar estetikti çünkü her an profesyonel makineyle çekilmiş bir gerçekliğe (habere) şahit oluyorduk. Buna paralel olarak, Olaya eşzamanlı tanıklık etmek ve seyirci olmak üzerinde düşünceler aktarıldı. Dijital aktivizm ya da diğer adıyla tanık videoları, hem estetik olmaları; hem de haber niteliği taşımalarından dolayı sahip oldukları önem üzerinde duruldu. Tanıklık ederken önemli olan güncellik ve gerçeğe yakınlık olduğu için; telefonla çekilen videoların da en az iyi makineler kadar etkili olduğundan bahsedildi. Gerçeğe tanıklık etmek ile gerçeği yeniden üretmek arasında çizgilerin sosyal medya sayesinde muğlaklaştığına da dikkat çekildi.