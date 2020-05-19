Tanesi 8 dolar; Kim Kardashian'ın tıbbi olmayan maskeleri 1 saat içinde tükendi

Kim Kardashian West'in korse markası, Koronavirüs'e karşı tıbbi olmayan maske satmaya başladı. Kardashian'ın markasına ait maskelerin 1 saat içinde tükendiği belirtildi.

Reality show yıldızı Kardashian'ın korse markası SKIMS, çeşitli cilt tonlarına uyacak şekilde tasarlanmış 5 nötr renk tonunda bir dizi tekrar kullanılabilir yüz maskesi üretti. Her biri 8 dolara (yaklaşık 55 TL) mal olan maskeler, naylon ve tayt kumaşı karışımından üretildi.

Bu maskeler vücut sıvılarına maruz kalmayı azaltabilirken SKIMS, ürünlerinin Covid-19 dahil virüslerin bulaşma riskini ortadan kaldırmayacağını doğruladı. SKIMS, gelecek hafta yeni bir maske grubunun piyasaya sunulacağını onayladı.

Açıklama, maskeler stokta tekrar hazır olduğunda bildirim almak için müşterileri bir “bekleme listesine” kaydolmaya yönlendiriyor.