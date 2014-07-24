T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taner Yıldız, Soma'nın sorumluluğunu Çalışma Bakanlığı'na attı

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Soma'da madencilerin üzerinden çıkan ilkel gaz maskelerinin sorumluluğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olduğunu söyledi

24 Temmuz 2014 19:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma’da 13 Mayıs’ta yaşanan faciada 301 madenci yaşamını yitirirken ortaya çıkan usulsüzlükleri TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’a gönderdiği yanıtta madencilerin üzerinden çıkan paslı ve tahta burun tıkaçlarından oluşan ilkel gaz maskelerinde sorumluluğun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda olduğunu bildirdi. 

CHP’li Umut Oran’ın önergesini yanıtlayan Enerji Bakanı Taner Yıldız, maden sahalarında Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ve Çalışma Bakanlığı tarafından denetim yapıldığını anımsattı.

İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin Çalışma Bakanlığı, madenlerdeki proje uygunluğu denetiminin de MİGEM tarafından yapıldığına dikkat çeken Taner Yıldız, Çalışma Bakanlığı’nın yayınladığı Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin Ek 3 10.12 maddesine göre grizu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda çalışanlarının tümünün karbonmonoksit maskesi veya oksijen kurtarıcısı taşıyıp kullanmak zorunda olduğunu bildirdi.

 

Maskelerin ithal ve denetimi Çalışma Bakanlığı’nın görevi

 

Yıldız, “Karbonmonoksit maskesi ve oksijen ferdi maskelerinin EN 13794 Avrupa Standartlarında ve TS EN 404 standartlarına sahip olması mevzuat gereği sorunludur. Maskelerin üretimi ve ithali ve ile ilgili denetim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ‘Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ çerçevesinde gerçekleştirilmektedir” dedi.

16 yıldır bekleyen ILO sözleşmesi, Soma'dan sonra hatırlandı

 

Soma maden faciası ile ilgili savcılığın oluşturduğu bilirkişilerin çalışmalarını sürdürdüğünü, iş kazasının meydana geliş sebebinin bu araştırmanın sonuçlanmasıyla kesinlik kazanacağını vurgulayan Taner Yıldız’ın Türkiye’nin 16 yıldır yürürlüğe koymadığı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmesinin onayı için Soma faciasından 10 gün sonra harekete geçildiğini de şu şekilde açıkladı:

“ILO tarafından 1995 yılında kabul edilen ve 5.6.1998 tarihinde yürürlüğe giren 176 sayılı Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesini onaylanmak üzere, 23.5.2014 tarihinde ilgili kurum, kuruluş ve konfederasyonların görüşü alınmak üzere gerekli süreç Çalışma Bakanlığı tarafından başlatılmıştır.”

 

Soma Madencilik’e ton başına 50.92 TL ödeme yapılıyor

 

Bakan Yıldız, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun sözleşme kapsamında 2.600 kcal/kg baz kalorideki kömür için Soma Madencilik firmasına ton başına 50.92 TL ödeme yaptığını da bildirdi.

 

Bakanın cevapsız bıraktığı sorular

 

Taner Yıldız’ın yanıtsız bıraktığı sorulardan bazıları şöyle:

“Soma faciası sırasında işçilerin kullanmış olduğu ve üzerinde 'AZL-60A' yazan maskelerin 1993 yılında üretildiği ve kullanım süresinin 1998’de bittiği bilgisi doğru mudur?

Tahta burun tıkacı olan ve üzeri paslı maskelerin işçilere dağıtılmış olması mevzuata uygun mudur?

Bunun sorumlusu kimdir? Madenlerde bu tür malzemeler hiçbir şekilde bakanlık birimlerinizce denetlenmiyor mu?

ABD’de olduğu şekilde maden ocaklarında, galerilere çok yakın noktalara kadar neden oksijen boruları çekilmemektedir? 100 milyon ton kömür çıkarma karşılığında Türkiye'de 802, Çin'de 150, ABD'de 4 madencinin yaşamını yitirmesinin gerekçesi nedir?

Türkiye’de bu alandaki ölümlerin yüksekliği Bakanlık görev ve sorumluluğunuzla ilişkisi nedir?”

 

ETİKETLER

somamadenfaciailoumut oranchptaner yıldızfaruk çelik

İlgili Haberler

İşte Soma vahşetinden savcılık dosyasına giren fotoğraflar

Soma maden faciasında 301 işçinin hayatını kaybettiği olayda, avukatlara ve ailelere gösterilmeyen fotoğraflara T24 ulaştı

‘Kurban eti dağıtılır gibi verildi cenazelerimiz'

Objective desteğiyle hazırlanan "Soma'nın En Sıcak Yazı" dizisinde 2. bölüm: İnek ahırı yapar gibi bize sormadan evleri yapmasınlar, bizi bari şimdi insan yerine koysunlar

Soma Holding patronuna 250 milyon lira zarar ödemesi mi yapılacak?

CHP'li Özgür Özel, firmaların madenlerle ilgili düzenlemelerden kaynaklanan zararların devlet tarafından ödeneceğini iddia etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24