T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Soma Holding patronuna 250 milyon lira zarar ödemesi mi yapılacak?

CHP'li Özgür Özel, firmaların madenlerle ilgili düzenlemelerden kaynaklanan zararların devlet tarafından ödeneceğini iddia etti

18 Temmuz 2014 15:01

Enerji Bakanlığı'nın taşeronu olarak kömür çıkartırken Soma'da 301 maden işçisinin ölümüne neden olan Soma Holding'e AKP'lilerin önergesiyle devlet tarafından 250 milyon prim ödenecek.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP tarafından verilen bir önergeyle rödovansçı ya da hizmet alımıyla çalışan dokuz firmaya bir yıllık tutarı yaklaşık 250 milyon lira olan fiyat farkı ödenmesi için Bakanlar Kurulu’na yetki verildiğini söyledi.

Taraf gazetesinin haberine göre bu yetkinin, Meclis’te görüşmeleri 38 gün süren torba kanun tasarısında firmaların, madenlerle ilgili düzenlemelerden kaynaklanan zararlarının devlet tarafından ödenmesi için kullanılacağını iddia eden Özel, “AKP’lilerin, yaşam odası önergemizi reddederken yüzleri dahi kızarmadı ama işverene bir kalemde 250 milyon lira aktarırken elleri hiç titremiyor” dedi.

 

İkinci Soma Kömürleri A.Ş.

 

Rödovansçı ya da hizmet alımıyla çalışan şirketlerin, kanundan kaynaklanan maliyet artışının karşılanması için Bakanlar Kurulu’na verilen yetki büyük tartışmaya sebep oldu. Muhalefet partileri, Türkiye Kömür İşletmeleri’nden (TKİ) doğacak bu maliyet artışına ilişkin bir etki analizi istedi ve dokuz maden şirketine ödenecek rakamın 250 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

Bu analize göre Soma’nın en büyük rödovansçısı İmbat A.Ş.’nin 91 milyon TL daha fazla para almasına karar verilirken onu 86 milyon TL ile bir ocağında facia yaşanan Soma Kömürleri A.Ş. izledi.

ETİKETLER

soma holdingkömürfirmaşirketzarardevletödemeözgür özelchp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24