Soma Holding patronuna 250 milyon lira zarar ödemesi mi yapılacak?

Enerji Bakanlığı'nın taşeronu olarak kömür çıkartırken Soma'da 301 maden işçisinin ölümüne neden olan Soma Holding'e AKP'lilerin önergesiyle devlet tarafından 250 milyon prim ödenecek.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP tarafından verilen bir önergeyle rödovansçı ya da hizmet alımıyla çalışan dokuz firmaya bir yıllık tutarı yaklaşık 250 milyon lira olan fiyat farkı ödenmesi için Bakanlar Kurulu’na yetki verildiğini söyledi.

Taraf gazetesinin haberine göre bu yetkinin, Meclis’te görüşmeleri 38 gün süren torba kanun tasarısında firmaların, madenlerle ilgili düzenlemelerden kaynaklanan zararlarının devlet tarafından ödenmesi için kullanılacağını iddia eden Özel, “AKP’lilerin, yaşam odası önergemizi reddederken yüzleri dahi kızarmadı ama işverene bir kalemde 250 milyon lira aktarırken elleri hiç titremiyor” dedi.

İkinci Soma Kömürleri A.Ş.

Rödovansçı ya da hizmet alımıyla çalışan şirketlerin, kanundan kaynaklanan maliyet artışının karşılanması için Bakanlar Kurulu’na verilen yetki büyük tartışmaya sebep oldu. Muhalefet partileri, Türkiye Kömür İşletmeleri’nden (TKİ) doğacak bu maliyet artışına ilişkin bir etki analizi istedi ve dokuz maden şirketine ödenecek rakamın 250 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

Bu analize göre Soma’nın en büyük rödovansçısı İmbat A.Ş.’nin 91 milyon TL daha fazla para almasına karar verilirken onu 86 milyon TL ile bir ocağında facia yaşanan Soma Kömürleri A.Ş. izledi.