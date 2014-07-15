İşte Soma vahşetinden savcılık dosyasına giren fotoğraflar

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen faciada yaşamını yitiren 301 madencinin otopsi sonuçlarında, madencilerin cesetlerinin tanınmayacak halde ve cesetlerin haşlanmış olması dikkat çekiyor. Fotoğraflarda, Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın 'örnek alınacak' diye tanımladığı madende, kullanılan cihazların '90'lı yıllardan kalma olduğu görülüyor.

Ailelere ve avukatlara gösterilmeyen savcılık dosyasındaki fotoğraflar için tıklayın

Kurtarma skandalını gündeme getiren fotoğraflarda işçilerin pek çoğunun haşlanmış olduğu görülüyor. Madenle ilgili fotoğraflar ise Enerji Bakanı Yıldız’ın “dünyada örnek gösterilecek maden” açıklamasının aksine ortaçağdan kalmış bir madencilik anlayışını gözler önüne seriyor.

Cesetler haşlanmış

Otopsi fotoğraflarında dikkat çeken nokta cesetlerin pekçoğunun haşlanmış olması. Madene su basılması nedeniyle yanan kömürlerin lav haline dönüştüğü bölümden geçen suyun kaynar hale gelip işçilerin bulunduğu bölümlere dolduğu tahmin ediliyor.



Yüksek sıcaklıktaki kaynar su nedeniyle pekçok uzvun koptuğu da otopsi fotoğraflarında dikkat çekiyor. İşçilerin derilerinin soyulduğu ve kaynar su nedeniyle vücutlarının buruşarak tanımayacak hale gelip şiştiği görülüyor.

Öte yandan bazı işçilerin ise tamamen yandığı dikkat çekiyor. Kömür gibi cesetlerin ve haşlanmış cesetlerin DNA testiyle kimliklendirilebildiği öğrenildi. Aynı şekilde kopan parçaların da cesetlerle DNA karşılaştırılması yapılarak biraraya getirildiği ifade ediliyor.

Madende Ortaçağ görüntüleri

Savcılık dosyasındaki madenle ilgili fotoğraflar ise Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın “dünyada örnek gösterilecek madencilik” açıklamasıya çelişiyor.





Binlerce işçinin çalıştığı madenin sadece 5 monitörden oluşan bir güvenlik odasından kontrol edildiği fotoğraflara yansıyor. Güvenlik odasındaki cihazların fotoğraflarının da yeraldığı dosyada cihazların 90’lı yıllardan kaldığı görülüyor.

Madenin giriş ve tünel bölümünde onlarca kablo, çelik ve plastik borunun üst üste ve tehlike oluşturacak biçimde montelendiği görülüyor. Kapalı bir hat içinde ve nizami geçmesi gereken boruların açıkta tehlike saçtığı görülüyor. İşçilerin girip çıktıkları bölümlerin ve tünel hattının da işçi sayısına göre çok dar olduğu görülüyor. Hava giriş kanallarının temiz olmadığı da fotoğraflara yansıyan bir diğer unsur. Yine işçilerin giyinme bölümlerinin son derece sağlıksız olduğu görülüyor.

Fotoğraflar ailelere ve avukatlara gösterilmedi

T24’ün ulaştığı bilgilere göre, söz konusu maden ve ceset fotoğrafları ailelere ve avukatlara gösterilmedi. Pek çok ihmali ortaya çıkartıp yeni davalara konu olacak fotoğraflar özellikle olayın kurtarma boyutunu tartışmaya açması bekleniyor. Fotoğraflar, yangına daha ilk anlarda su basıldığını ve bu nedenle işçilerin kaynar sulara maruz kalarak öldüğünü gözler önüne seriyor.



Olayın kurtarma boyutunda yaşanan skandallar özellikle kamu görevlilerini sorumlu hale getiriyor.