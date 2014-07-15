Ailelere ve avukatlara gösterilmeyen savcılık dosyasındaki Soma fotoğrafları
15 Temmuz 2014 22:51
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Hayatını kaybeden madencilerin bedenlerinin durumu nedeniyle T24 bu fotoğrafları bulanıklaştırarak vermektedir
976
Hayatını kaybeden madencilerin bedenlerinin durumu nedeniyle T24 bu fotoğrafları bulanıklaştırarak vermektedir
2276
Hayatını kaybeden madencilerin bedenlerinin durumu nedeniyle T24 bu fotoğrafları bulanıklaştırarak vermektedir
3076
Hayatını kaybeden madencilerin bedenlerinin durumu nedeniyle T24 bu fotoğrafları bulanıklaştırarak vermektedir
4476
Hayatını kaybeden madencilerin bedenlerinin durumu nedeniyle T24 bu fotoğrafları bulanıklaştırarak vermektedir
6376
Hayatını kaybeden madencilerin bedenlerinin durumu nedeniyle T24 bu fotoğrafları bulanıklaştırarak vermektedir
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