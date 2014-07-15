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Ailelere ve avukatlara gösterilmeyen savcılık dosyasındaki Soma fotoğrafları

15 Temmuz 2014 22:51

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Hayatını kaybeden madencilerin bedenlerinin durumu nedeniyle T24 bu fotoğrafları bulanıklaştırarak vermektedir

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Hayatını kaybeden madencilerin bedenlerinin durumu nedeniyle T24 bu fotoğrafları bulanıklaştırarak vermektedir

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Hayatını kaybeden madencilerin bedenlerinin durumu nedeniyle T24 bu fotoğrafları bulanıklaştırarak vermektedir

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Hayatını kaybeden madencilerin bedenlerinin durumu nedeniyle T24 bu fotoğrafları bulanıklaştırarak vermektedir

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Hayatını kaybeden madencilerin bedenlerinin durumu nedeniyle T24 bu fotoğrafları bulanıklaştırarak vermektedir

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Hayatını kaybeden madencilerin bedenlerinin durumu nedeniyle T24 bu fotoğrafları bulanıklaştırarak vermektedir

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