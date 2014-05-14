Taner Yıldız: Rakam vermeyeceğim, gelişmelerden endişe duyuyorum

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Soma’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Patlama olan madendeki ölü sayısı hakkında açıklama yapmayı reddeden Yıldız, “Gelişmelerden endişe duyduğum noktalar var” dedi.

Yıldız’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Şu anda sizlere rakam vermeyeceğim. Ama şehit işçi kardeşlerimiz olduğu gibi yaralı işçi kardeşlerimiz de var. Çalışmaları bitirmemiz gerekiyor.

400’e yakın kurtarma ekibi çalışıyor.

Herhangi bir metan gazı patlaması yok. İşçi kardeşlerimi tahrip edecek darbe yok. Grizu patlaması yok. Ama karbondioksit ve karbonmonoksit durumu var.

Her birimizin sükûnetle çalışmaları yürütmemiz gerekiyor.

Başbakan yarın Soma’ya gelecek.

Şu an derdimiz rakam meselesi değil. Şu an derdimiz doğru müdahale yapmak. Ama tek şartımız var doğru bilgileri paylaşmamız lazım.

Gelişmelerden endişe duyduğum noktalar var."