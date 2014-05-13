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CHP Manisa Milletvekili: 20 gün önce Soma için önerge verdik, AKP oyları ile reddedildi

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, 'Meclis’in hatta DDK’nın el koyması gerekiyor' dedi

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel

13 Mayıs 2014 22:51

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma’da birçok iş güvenliği ihlali olduğunu belirterek, 20 gün önce verdikleri meclis araştırma önergesinin reddedildiğini belirterek, “Her gün işçi hayatının tehdit altında olduğuyla ilgili ihbarlar alıyoruz. Bu kadar ağır bedel ödedikten sonra olmamalıydı” dedi. Özel, “Meclis’in hatta DDK’nın el koyması gerekiyor. Biz Manisa milletvekilleri olarak bıktık madenci cenazesine gitmeye. Bu acıya ne bizim ne ailelerin yürekleri dayanmıyor” dedi.

Öte yandan, patlamanın gerçekleştiği Soma A.Ş. madeninde örgütlü Maden-iş Sendikası’nın Genel Sekreteri Vedat Ünal, “Bu maden iş güvenliği bakımından, diğer şartlar bakımından önemli bir yer” dedi.

CNN Türk televizyonunda yayımlanan 5N1K programında Cüneyt Özdemir’e konuşan Özgür Özel ve Vedat Ünal’ın konuşmalarından satır başları şöyle:

 

‘AKP oyları ile soruşturma komisyonu önergesi talebimiz reddedildi’

 

“Soma’da gün geçmiyor ki yaralanma olmasın, iç güvenlik ihlali gelmesin. Bizim Soma’daki madenler hakkında verdiğimiz soru önergelerine Sayın Çelik verdiği cevapta,  2005’ten 2012’e kadar, 7-8 kontrol yapıldığını, onlarca sorun noktası bulunduğu ama bu konuda bir şey yapılmadı.

MHP ve BDP bu önergeyi destekledi . AKP Manisa milletvekili bu konuda çıktı, ‘devlet bu konuda güçlüdür’ dedi. Ve ve AKP oyları ile bu soruşturma komisyonu önergesi talebimiz reddedildi.”

 

'20 gün önce meclis araştırma önergemiz reddedildi'

 

“Bizim 23 Ekim tarihinde, 60 vekilin imzasıyla 20 gün önce reddedilen meclis araştırma önergemiz vardı. Her ay üç ayda bir ölümlü ve yaralamalı kazalar oluyor. 10 kez üst üste kaza yaşandıktan sonra en son kapatılmıştı. Onlarca cezaya rağmen bunlar önlenemiyor. Benim hazırladığım meclis komisyonu kurulması önerisinde, Soma’daki kazaların mercek altına alınmasını önerdik. MHP ve BDP’nin desteği aldık. 20 gün önce maalesef reddedildi. Bu noktaya geleceği dünden belliydi.”

 

‘Bıktık artık cenazeye gitmeye’

 

“Her gün işçi hayatının tehdit altında olduğuyla ilgili ihbarlar alıyoruz. Bu kadar ağır bedel ödedikten sonra olmamalıydı. Meclis’in hatta DDK’nın el koyması gerekiyor. Biz Manisa milletvekilleri olarak bıktık madenci cenazesine gitmeye. Bu acıya ne bizim ne ailelerin yürekleri dayanmıyor. “

 

Maden-iş Sendikası: İş güvenliği bakımından önemli bir yer

 

Maden-iş Sendikası’nın Genel Sekreteri Vedat Ünal şunları söyledi:

“Türk-İş’e bağlı bir sendikayız. Örgütlü olduğumuz bir işyeri kazanın olduğu yer.

Bu maden babalarımızın emekli olduğu, 7-8 yıl önce özelleştirilen bir maden ocağı. İş güvenliği bakımından, diğer şartlar bakımından önemli bir yer. Bu tabi ki iş kazalarının yoğun yaşandığı bir yer.

Arkadaşlarımız teker teker çıkartmaya çalışıyorlar arkadaşlarımızı.

Elektrik patlaması olduysa, sanırım o da yangına çevirmiş olabilir.“

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