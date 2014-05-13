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Dünya
Deutsche Welle

Soma’da madende yangın

Manisa’nın Soma ilçesinde bir kömür madeninde çıkan yangında bir kişi öldü. Yetkililer, 200-300 civarında işçinin madende mahsur kaldığını bildirdi.

13 Mayıs 2014 21:45


Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, özel bir madende elektrik trafosunda çıkan yangın sonucu 200-300 işçinin mahsur kaldığını, hastaneye kaldırılan 20 işçiden 1'inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Eynez mevkisindeki özel bir şirketin işlettiği kömür madeninde yangının elektrik trafosunun patlaması sonucu çıktığı bildirildi. Atçı, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti

Maden İş Sendikası Ege Bölgesi Şubesi Başkanı Tamer Küçükgencay da yaptığı açıklamada, yangın sonrası dumanın maden ocağına yayıldığını, içeride bulunan işçilerin dumandan etkilenmesinden endişe edildiğini ifade etti. Henüz kaç işçinin maden içinde bulunduğunun bilinmediğini söyleyen Küçükgençay, "Ekipler müdahale ediyor. Yangının bir an önce söndürülmesi gerekiyor. Temiz havayla işçilerin buluşturulması için de çalışma yapılıyor. Madenin içine temiz hava pompalanıyor. Şu ana kadar kimseye ulaşılmış değil. Yangın içerideki oksijeni yok ettiği için arkadaşlar sıkıntıda. Gaz maskeleri var ama onun da dayanma süresi var, yeterli kalmayabilir" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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