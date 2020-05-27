Taner Tolga Tarlacı'dan Survivor Yasin'e: Onu kafes dövüşüne almak zorunda kalacağım

Survivor 2011 yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, Twitter hesabından şu anda Survivor'da yarışan Yasin Obuz'a laf attı. Eski yarışmacı, Yasin'in kendisini taklit ettiğini iddia etti.

Taner Tolga Tarlacı, 2011 yılındaki Survivor yarışmasına katılmış, sıra dışı tavırları ve hareketleriyle o yıl yarışmaya damga vurmuştu. Bu yıl da Survivor’da bir diğer çok konuşulan isim de Yasin Obuz. Taner Tolga Tarlacı, bunu fark ederek Twitter hesabından Obuz’a laf atarak şöyle dedi:

"Yasin Obuz’u severim ama çok taklit ediyor beni, bence doğal davranmıyor. ‘Zombala bombala’ benim dansım, gitmiş sanki kendi keşfetmiş gibi Hadise’ye söylüyor. Sonra ‘Bum’ da benim kelimem, hareketler de çalıntı böyle devam ederse yarışmadan sonra kendisini kafes dövüşüne almak zorunda kalacağım."