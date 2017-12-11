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Kültür-Sanat

Tandırdan çıkan ‘irrafete’, yıllar süren malzeme deneyimiyle buluştu

Cebrail Ötgün’ün “rapata _ repete _ irepete _ irefete _ irefte _ refık” başlıklı sergisi, 7-26 Aralık tarihleri arasında Ankara’daki AGSANAT Galerisi’nde...

11 Aralık 2017 18:10

Sanatçı Cebrail Örgün’ü doğduğu bölgede tandıra ekmek yapıştırmak için kullanılan ‘irrefete’nin her bölgede değişen adı, biçimi, doğal ve işlevsel özelliğini yıllar süren malzeme deneyimiyle harmanlayarak ortaya çıkardığı eserleri, “rapata _ repete _ irepete _ irefete _ irefte _ refık” başlığı altında, 7 – 26 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara’daki AGSANAT Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Uzun yıllardır sürdürdüğü malzeme deneyimini, bu kez bir nesne etrafında imgeleştirdiği yeni yapıtlarında bir araya getiren Ötgün’ün sergisi, adını başlığını özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde tandıra ekmek yapıştırmak için kullanılan bir nesnenin biçim ve isim değişiminden alıyor. Serginin sunuş metninde, Ötgün’ün eserleri ve bu eserlerin sanatseverlerle buluşma sürecine dair şu ifadeler yer alıyor:

"Bu nesne Ötgün'ün zihnini meşgul eden,  anılarında özel bir yeri olan çocukluk ve gençlik döneminin nostaljik bir nesnesidir. ÖTGÜN’ün doğduğu bölgede kasnak halinde adı “şete”,  tamamlandığında “irefete” olarak bilinen, her bölgede adı ve biçimi doğal ve işlevsel özelliği ile dönüşen bu nesne, zamanla kültürel boyutlar da kazanmıştır. 

"Ötgün, bu sergide merkeze aldığı nesnenin biçiminden ve geçirdiği değişimlerden yola çıkarak dönüştürdüğü simgesel ve psikolojik içerikleriyle öne çıkan yapıtlar sergiliyor.  İnsan bedeninin omuz ve bel aralığının biçimsel yanını andıran bu nesnenin düz ve baş aşağı kullanımları ile çağrıştırdığı çoklu simge durumları sergininin ana temasını oluşturuyor. Sergi, nesnenin kasnak hali, kağıt hamuru, keçe gibi malzemelerle düzenlenen üçboyutlu ve rölyef biçimlerle birlikte toplu halde bakıldığında tek bir yapıt özelliği de kazanıyor."

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