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Tan Taşçı: Tehditler devam ediyor

30 Nisan 2020 20:54

Geçtiğimiz ay kendisini rahatsız eden takıntılı hayranı hakkında suç duyurusunda bulunan şarkıcı Tan Taşçı, tehditlerin devam ettiğini söyledi.

Taşçı, bu kişinin durumu ileriye götürdüğünü ve öldürdüğü bir serçenin fotoğrafını kendisine yolladığını ileri sürdü. Şarkıcı şahsi hesabına da “Ya benimsin ya toprağın. Can mı çıkar ne olur bilemem. Sensiz yapamam, beraber öleceğiz” diye yazdığını söyledi. 

Adliyeye gidip ifade vermeyen hayranının psikolojisinin bozuk olduğunu belirten Tan Taşçı, yardım beklediğini belirtti.

 

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