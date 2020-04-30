Tan Taşçı: Tehditler devam ediyor

Geçtiğimiz ay kendisini rahatsız eden takıntılı hayranı hakkında suç duyurusunda bulunan şarkıcı Tan Taşçı, tehditlerin devam ettiğini söyledi.

Taşçı, bu kişinin durumu ileriye götürdüğünü ve öldürdüğü bir serçenin fotoğrafını kendisine yolladığını ileri sürdü. Şarkıcı şahsi hesabına da “Ya benimsin ya toprağın. Can mı çıkar ne olur bilemem. Sensiz yapamam, beraber öleceğiz” diye yazdığını söyledi.