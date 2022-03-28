Tan Taşçı isyan etti: Böyle hayranlık olamaz

Şarkıcı Tan Taşçı önceki akşam verdiği Ankara konseri sonrası kendisini trafikte takip eden hayranları yüzünden zor anlar yaşadığını belirterek, "Böyle hayranlık olamaz, yok artık ya" dedi.

Önceki akşam Ankara’da verdiği konser sonrası aracıyla yola çıkan şarkıcı Tan Taşçı’yı hayranları trafikte takip etti. Yaşadığı olay karşısında sinirlenen Tan Taşçı, “Böyle hayranlık olamaz” diye isyan etti.

Konuyla ilgili şikayette bulunacağını dile getiren Tan Taşçı, yaşadığı olayı Twitter hesabından paylaştı. Şarkıcı paylaşımında bu ifadeleri kullandı:

”Konser çıkışı arabamızı takip eden, önümüzde fren yapan, otobanda hayatımızı tehlikeye atan araçları, yetkili mercilere şikayet edeceğiz. Böyle hayranlık olamaz, yok artık ya!”