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Kültür-Sanat

Tan Oral'dan yeni sergi: Çizgilerden

Türkiye'nin önde gelen karikatür sanatçısı ve T24 çizerinin sergisi 23 Mart'ta başlıyor...

18 Mart 2016 22:38

Türkiye'nin önde gelen karikatür sanatçısı ve T24 çizeri Tan Oral'ın eserlerinden oluşan "Çizgilerden" başlıklı sergi, 23 Mart Çarşamba günü İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nde (İKÜSAG) açılıyor. Sergide Tan Oral’ın 70’e yakın eseri yer alıyor.

Tan Oral kimdir?

1963'te Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olan Tan Oral, Sedat Hakkı Eldem gibi önemli bir mimarlık hocasının asistanlığını da yapar, çizgisindeki sağlamlık ve özgünlük bu mimari birikiminden de beslenir.

Tan Oral2015 TÜYAP Kitap Fuarı Onur Çizeri Ödülü’ne layık görülen Oral, geçtiğimiz yıl kendi değişiyle “ramp ışıkları” altındaydı. Bu bağlamda pek çok röportaj, panel ve söyleşiye katıldı, sergilerin yanı sıra TÜYAP iki tane kitap da hazırladı; bunlardan bir tanesi Faruk Şüyün’ün onunla yaptığı söyleşilerden oluşan “Kafa Kâğıdı”, diğeri ise aşağı yukarı üç yüz karikatürün yer aldığı “Aydın Okumaları” kitabı. Yapı Endüstri Merkezi de şehircilik, mimarlık, kentsel dönüşüm gibi konularda çizdiklerinden bir seçkiyi “Başımı Sokacak Bir Yerim Olsun Yeter” adıyla yayımladı.

Evrensel Basın Yayın “Sansür” adlı kitabının ve çocuklar için yazdığı “Bu Kitabın Kuyruğu Var”ın ikinci baskısını yaptı. Aydın Engin tarafından hazırlanan “Tan Oral Kitabı - Kitabın Adı Budur” isimli biyografik söyleşi kitabı, 2006 yılında İş Bankası Kültür Yayınları’nın “Nehir Söyleşiler” dizisi kapsamında yayımlandı. Baskısı tükenen kitap yeniden basılmayı bekliyor.

“Sus ve dinle: müzikal karikatürler”; “Yaza çize, Çocuk şarkıları”; “Babam resim yaptı”; “Yüzyüze”; “Pencereler” gibi kitapları, çeşitli dergilerde çizgileri de yayımlanan Tan Oral, günlük olarak da Cumhuriyet ve Taraf gazetelerinde yer aldı. Halen T24 haber sitesinde karikatür çizen Oral’ı, uluslararası karikatür çevreleri de yakından tanıyor. Bu buluşmalardan biri de seçici kurul üyesi olduğu “Uluslararası Aydın Doğan Karikatür Yarışması”nda her yıl gerçekleşiyor.

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