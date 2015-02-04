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Kültür-Sanat

Tan Oral'dan 'eğlencelik' çizgiler!

Tan Oral’ın 'eğlencelik' çizgiler adıyla oluşturduğu karikatür sergisi 12 Şubat 2015 Perşembe günü açılıyor

04 Şubat 2015 19:50

Karikatürist Tan Oral’ın “eğlencelik” çizgiler adıyla oluşturduğu karikatür sergisi Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açılıyor. 12 Şubat –  08 Mart 2015 arasında ziyaret edilebilecek olan sergide ziyaretçiler beğendikleri karikatürleri sergi sonunu beklemeden alabilecekler. Sergiye ilişkin hazırlanan bülten şöyle:

Serginin açılış kokteyli  12 Şubat 2015  Perşembe günü,  saat 18.oo’  de.

Tan Oral, 2008-2014 yılları arasında Taraf gazetesinde günlük olayları yorumladı. Bir davetle başladığı bu çizgi serüveni 2014 yılında kendi isteği dışında son buldu. Bu sürede, arka tarafta başlayan, iç sayfalarda devam eden, ekler ve vinyetlerle  birlikte ikibine yakın çizimi yayımlandı. Çizimlerinde izlenen, yaşadığımız günlere bakış,  eğlencelikli bir seçkiyle sergide yer alıyor. Daha sonra  t24 haber sitesinde devam eden çizgilemelerden bazı örnekler de bu sergide yer buldu.

 Serginin ilginç yanı “Al-Git” uygulamasıyla, izleyici sergi sonunu beklemeden ilgilendiği çizimi hemen alıp gitme olanağına sahip olacak.

 

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tan oralkarikatüreğlencelik çizgilersergiSchneidertempel Sanat Merkezi

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