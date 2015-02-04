Tan Oral'dan 'eğlencelik' çizgiler!

Karikatürist Tan Oral’ın “eğlencelik” çizgiler adıyla oluşturduğu karikatür sergisi Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açılıyor. 12 Şubat – 08 Mart 2015 arasında ziyaret edilebilecek olan sergide ziyaretçiler beğendikleri karikatürleri sergi sonunu beklemeden alabilecekler. Sergiye ilişkin hazırlanan bülten şöyle:

Serginin açılış kokteyli 12 Şubat 2015 Perşembe günü, saat 18.oo’ de.

Tan Oral, 2008-2014 yılları arasında Taraf gazetesinde günlük olayları yorumladı. Bir davetle başladığı bu çizgi serüveni 2014 yılında kendi isteği dışında son buldu. Bu sürede, arka tarafta başlayan, iç sayfalarda devam eden, ekler ve vinyetlerle birlikte ikibine yakın çizimi yayımlandı. Çizimlerinde izlenen, yaşadığımız günlere bakış, eğlencelikli bir seçkiyle sergide yer alıyor. Daha sonra t24 haber sitesinde devam eden çizgilemelerden bazı örnekler de bu sergide yer buldu.

Serginin ilginç yanı “Al-Git” uygulamasıyla, izleyici sergi sonunu beklemeden ilgilendiği çizimi hemen alıp gitme olanağına sahip olacak.