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Tamer Karadağlı, Savaşçı'nın kadrosuna dahil oldu

16 Aralık 2020 09:53

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Savaşçı dizisinin kadrosuna Göktürk Albay karakteriyle dahil olduğunu açıkladı. Dizinin başrolü Berk Oktay’da geçtiğimiz aylarda diziden ayrılarak Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olmuştu.

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Karadağlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Göktürk Albay karakteriyle Savaşçı dizisine katıldığını açıkladı. Karadağlı paylaşımına, “Göktürk Albay geliyor... Bekleyin..” notunu düştü.

Kadro değişikliği     

FOX TV’nin sevilen yapımları arasında yer alan Savaşçı dizisinin 99. bölümünde Savaşçı’nın kadrosunda değişikliğe gidilmişti. Dizide Kağan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, yeni sezonda Yasak Elma’nın kadrosuna dahil olmuştu.

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