Tamer Karadağlı'nın yeni sevgilisi, Survivor yarışmacısı çıktı!

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşamaya başladı. Kızını sevgilisiyle tanıştıran Karadağlı, soruları yanıtsız bıraktı.

2007'de Arzu Balkan'la boşandıktan sonra aşk hayatıyla hiç gündeme gelmeyen Tamer Karadağlı, yeni bir aşka yelken açtı. 53 yaşındaki oyuncu, eski Survivor yarışmacısı 39 yaşındaki Didem Ceran ile aşk yaşamaya başladı.

Posta'da yer alan habere göre; YouTube kanalından yayınladığı videolarla sık sık tepki çekerek gündeme gelen Ceren, önceki gün yeni aşkıyla Yeniköy'deki bir mekandan çıkarken yakalandı.



Sevgilisini kızı Zeynep ile tanıştıran Tamer Karadağlı çıkışta habercilerin sorularına cevap vermedi. Didem Ceran ise "Beni neden çekiyorsunuz, ünlü değilim ki" dedi.