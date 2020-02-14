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Kültür-Sanat

Tame Impala'nın yeni albümü 'The Slow Rush' yayınlandı

5 yıl aradan sonra yayınlanan yeni albümde 12 parça bulunuyor

14 Şubat 2020 12:30

T24 Dış haberler

Saykodelik rock'ın yeni jenerasyonunun en tanınan isimlerinden Tame Impala'nın yeni albümü "The Slow Rush" albümü yayınlandı.

Albümdeki parçalar geçen Tame Impala albümlerinde de olduğu gibi Kevin Parker tarafından yazıldı, seslendirildi, çalındı ve düzenlendi. 12 parçalık albüm, geçen hafta dünyanın çeşitli noktalarında yapılan dinleme partileriyle Tame Impala hayranlarına tanıtılmıştı. Albüm, bugün itibariyle 'streaming' servislerinde yer almaya başladı.

Tame Impala, 2015'ten bu yana yeni bir albüm çıkarmıyordu. 2015'teki 'Currents' albümü, birçok müzik eleştirmeninin beğenisini kazanmıştı.

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