Tame Impala'nın yeni albümü 'The Slow Rush' yayınlandı

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Saykodelik rock'ın yeni jenerasyonunun en tanınan isimlerinden Tame Impala'nın yeni albümü "The Slow Rush" albümü yayınlandı.

Albümdeki parçalar geçen Tame Impala albümlerinde de olduğu gibi Kevin Parker tarafından yazıldı, seslendirildi, çalındı ve düzenlendi. 12 parçalık albüm, geçen hafta dünyanın çeşitli noktalarında yapılan dinleme partileriyle Tame Impala hayranlarına tanıtılmıştı. Albüm, bugün itibariyle 'streaming' servislerinde yer almaya başladı.

Tame Impala, 2015'ten bu yana yeni bir albüm çıkarmıyordu. 2015'teki 'Currents' albümü, birçok müzik eleştirmeninin beğenisini kazanmıştı.